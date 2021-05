MSI GeForce RTX 3080 Ti già in vendita ad un prezzo altissimo

Secondo un utente di Reddit, uno dei più grandi rivenditori di hardware per computer degli Emirati Arabi Uniti (EAU) ha già messo in vendita la GeForce RTX 3080 Ti Suprim X di MSI per la somma ragguardevole di 3.500 dollari. Stando a quanto riferito, un dipendente ha inviato un messaggio WhatsApp per informare gli acquirenti interessati che la scheda grafica è disponibile per la vendita.

Le date sono ancora un po’confuse, ma sembra che la GeForce RTX 3080 Ti verrà lanciata questo mese o al massimo ad inizio giugno ed è strano che un rivenditore rischi di finire nei guai con NVIDIA vendendo la scheda grafica Ampere prima del lancio ufficiale del prodotto. Tuttavia, l’utente in questione ha affermato che non è la prima volta che i rivenditori degli Emirati Arabi Uniti commercializzano prodotti non ancora ufficialmente usciti (e in questo caso nemmeno annunciati). Infatti, già in precedenza anche le GeForce RTX 3070, RTX 3060 Ti e RTX 3060 erano state messe in vendita clandestinamente prima del loro lancio corrispondente.

Ovviamente, il prezzo di 3.500 dollari è semplicemente assurdo, ma tutto sommato credibile, dato che si tratta di un modello custom prestigioso e considerata l’attuale carenza di dispositivi in vendita. Ad ogni modo, anche nel caso si abbia a disposizione un budget sufficiente, non ha senso acquistare una GeForce RTX 3080 Ti in questo momento, considerando che è un prodotto inedito quindi non sono disponibili ancora driver pubblici.

La giustificazione per l’esistenza della GeForce RTX 3080 Ti è quella di competere con la Radeon RX 6900 XT di AMD, offrendo performance paragonabili ad un prezzo inferiore. Ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, la scheda sarà dotata di 80 Streaming Multiprocessor (SM) per un totale di 10.240 core CUDA, 320 core Tensor e 80 core RT. Passando alle frequenze di funzionamento, si parla di un clock base di 1.365MHz e un boost clock di 1.665MHz. Per quanto concerne le memorie, dovrebbero essere presenti a bordo 12GB di GDDR6X a 19Gb/s su un bus a 384 bit per una larghezza di banda complessiva di 912,4GB/s.