MSI ha messo un display trasparente nel vetro di un case

I case con integrato un display non sono certo una novità, ma se il display fosse tutto il vetro temperato, come cambierebbero le cose? È probabilmente quello che si è chiesta MSI quando ha creato il MEG Maestro 700L PZ, chassis che incorpora un display trasparente grande quanto il pannello in vetro temperato e che copre la parte frontale e laterale del case.

Durante una dimostrazione avvenuta direttamente allo stand del CES, l’immagine veniva gestita da un’app mobile ed era possibile visualizzare video o effetti visivi che reagiscono al sistema, come ad esempio dei pesci che nuotano, o un camino che cambia in base alla temperatura dei componenti.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Purtroppo, MSI ci ha confermato che per il momento il case non sarà venduto, principalmente perché avrebbe un costo folle e non avrebbe senso immetterlo sul mercato. Ciò non significa che l’idea verrà accantonata, quindi in futuro, quando display di questo tipo costeranno meno, nulla esclude che lo vedremo (in versione rivista e aggiornata) sul mercato.

Come evidenziato anche dagli annunci di Samsung e LG in occasione di questo CES 2024, i display trasparenti stanno diventando una tendenza sempre più concreta ed è interessante vederli applicati anche in prodotti come questo, oltre che in TV futuristiche e dispositivi simili. Certo l’utilità è limitata, quantomeno per il momento, ma chissà cosa riserva il futuro.

Se vi piace il case al di là di questa chicca tecnologica, sappiate che MSI MEG Maestro 700L PZ sarà presto disponibile in versione con vetro “normale”, a un prezzo non ancora specificato. Lo chassis è molto ampio, supporta radiatori fino a 360mm e il vetro curvo lo rende comunque un prodotto interessante e di qualità, display trasparente o meno.