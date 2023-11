MSI Katana 15 B12VGK-889IT, che PREZZO! 450€ di sconto

Se state cercando un concentrato di potenza sottoforma di notebook da gaming, il Black Friday di Amazon offre diverse interessanti proposte. Una di esse riguarda l'imponente MSI Katana 15 B12VGK-889IT, caratterizzato dalla potente Nvidia RTX 4070 e da uno sconto attivo in queste ore, che vi permetterà di pagarlo 1.499,00€ invece di 1.949,00€.

Si tratta di uno sconto senza precedenti per questo notebook, il quale offre prestazioni tali da gestire agevolmente anche il nuovissimo Alan Wake 2, considerato dagli esperti del settore come il miglior titolo dal punto di vista tecnico attualmente disponibile. Inoltre, l'acquisto di questo notebook vi permetterà di ricevere in omaggio proprio una copia di Alan Wake 2.

MSI Katana 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Con prestazioni capaci di gestire giochi così pesanti, è chiaro che questo MSI Katana 15 è indicato per chi punta a giocare a livelli elevatissimi, con una qualità migliore rispetto alle console, il tutto in una configurazione non troppo pesante. Anzi, con un sistema di dissipazione così avanzato, i suoi 2,20 kg non sono affatto tanti, considerando che i notebook tradizionali di solito pesano attorno al chilogrammo e mezzo.

Il tutto è incentrato sul gaming e prestazioni, come evidenziato dalla sua capacità di gestire titoli impegnativi. Inoltre, ribadiamo che l'offerta di Amazon include una copia di Alan Wake 2, rendendo l'acquisto di questo notebook ancora più interessante, soprattutto per coloro che stavano considerando l'acquisto di questo titolo, che solo PC e laptop di un certo livello riescono a gestirlo con impostazione grafiche alte.

Il prezzo del notebook è conveniente durante questo Black Friday, con le migliori offerte che lo proponevano prima a quasi 100,00€ in più rispetto, per non parlare poi del prezzo medio di 1.699,00€. Un'opportunità da cogliere al volo quindi, soprattutto considerando la presenza di un titolo di rilievo come Alan Wake 2.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

