Monitor gaming LG OLED da 27" al minimo storico! (-300€)

Il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato: dalla mezzanotte di oggi, 17 novembre, fino al 24 novembre potrete approfittare di offerte imperdibili su migliaia di prodotti presenti nel catalogo del marketplace. Nella nostra rassegna stampa abbiamo già iniziato a proporvi alcuni dei migliori sconti disponibili, e tra questi rientra anche il fantastico monitor da gaming LG 27GR95QE UltraGear, dotato di schermo OLED da 27" e scontato di ben 300,00€!

Questo monitor, che rientra a mani basse tra i migliori modelli da gaming sul mercato, grazie al Black Friday potrà essere vostro a soli 799,00€ invece di 1.099,00€. Si tratta del minimo storico a cui sia mai stato disponibile e potrete optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

LG 27GR95QE UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor è particolarmente consigliato agli appassionati di gaming, dato che l'LG 27GR95QE UltraGear offre una serie di caratteristiche che vi permetteranno di godere di gameplay incredibilmente fluidi e di qualità, tra cui una risoluzione Quad HD 2560x1440, un tempo di risposta di 0.03ms e una frequenza di aggiornamento di ben 240Hz. Non solo, le tecnologie NVIDIA G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium garantiscono un’immagine sempre stabile, evitando i fastidiosi fenomeni di tearing o stuttering. Anche per coloro che cercano una maggiore personalizzazione nelle impostazioni di gioco, il Game Optimizer e la Game Dashboard offrono un controllo dettagliato e semplificato su vari parametri.

Sebbene sia specificamente progettato per il gaming, questo monitor è in grado di soddisfare anche le esigenze degli utenti che richiedono un'alta qualità dell'immagine per il design grafico o la visione di contenuti multimediali. Offre, infatti, prestazioni di alta qualità alla portata di tutti, ed è per questo che lo consigliamo senza riserve a chiunque abbia necessità di un display di livello superiore per i propri divertimenti digitali o professionali.

In conclusione, abbiamo di fronte un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. Il monitor LG 27GR95QE UltraGear, normalmente venduto al prezzo di 10.99,99€, è ora disponibile ad appena 799,99€. Considerando che non era mai sceso sotto gli 848,00€, la promozione attuale difficilmente ricapiterà nel corso dei prossimi mesi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!