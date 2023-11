Alan Wake 2: analisi prestazioni e configurazioni PC consigliate

A qualche giorno dal lancio di Alan Wake 2 (qui potete leggere la nostra recensione), ecco l'analisi tecnica delle prestazioni. Vi anticipo subito che a causa della grande quantità di opzioni grafiche disponibili e del conseguente gran numero di test eseguiti, ho dovuto dividerla in due parti: la prima, questa, più generale e incentrata sulle prestazioni "pure", così da potervi consigliare l'hardware giusto per giocare; la seconda, che arriverà nei prossimi giorni, incentrata sulle varie combinazioni tra ray tracing, DLSS, frame generation, FSR 2 e le varie opzioni disponibili.

Le configurazioni usate

Per effettuare le nostre prove ho usato tre configurazioni create in collaborazione con ASUS: una che potesse rappresentare la fascia bassa, indicativamente tra gli 800 e i 900 euro, una di fascia media dal costo di circa 1500 euro e una di fascia alta, con un prezzo di circa 2500 euro.

Vi ricordo che ASUS è sponsor tecnico di questi articoli e ha fornito i componenti: qui sotto vi lascio le configurazioni complete dei PC. Facendo la somma dei componenti noterete che il totale potrebbe essere più alto della cifra che vi abbiamo indicato poco sopra. Tenete presente però che è possibile assemblare PC con le stesse prestazioni stando nel budget indicato scegliendo altri componenti, più "basilari", che hanno un costo più basso, ma offrono le stesse performance.

L'importante è che CPU e scheda video rimangano quelle indicate: dal momento che sono questi due elementi a definire la maggior parte delle prestazioni, cambiarli significherà cambiare le prestazioni del PC. Se avete un PC con hardware diverso, potete capire se Alan Wake 2 girerà oppure no confrontando le performance del vostro sistema con quelle delle configurazioni che ho usato.

Impostazioni grafiche disponibili

Come vi accennavo, Alan Wake 2 offre tante impostazioni grafiche. Implementa DLSS e FSR, per quanto riguarda DLSS permette anche di attivare il Frame Generation. Ci sono tutti i livelli qualitativi delle due tecnologie, con in più indicata la risoluzione di rendering, una bella informazione da aggiungere. C'è anche il ray tracing, con diversi preset e con la possibilità di abilitare il DLSS Ray Reconstruction. Nel momento in cui abbiamo svolto i test, tutte le tecnologie di NVIDIA sono implementate al 100%, mentre quelle AMD no: è presente solo FSR 2.

Altro elemento da sottolineare è che Alan Wake 2 ha DLSS e FSR come requisiti necessari: come potete vedere dall'immagine non sono opzionali, ma sono indicati anche nei requisiti minimi.

Quanti core usa Alan Wake 2?

Se i titoli AAA continueranno su questa strada, potrei togliere presto l'analisi dei core, dato che tutte le ultime uscite sembrano sfruttare bene tutti i core a disposizione e Alan Wake 2 non fa eccezione. Il carico di lavoro varierà in base alla quantità di core a disposizione e si può dire che più core si hanno meglio è, ma in generale l'implementazione è ben fatta.

Quanta RAM e VRAM usa Alan Wake 2?

Alan Wake 2 occupa 12-13 GB di RAM, quindi è necessario avere almeno 16GB a disposizione. Diverso il discorso per la memoria video, la cui richiesta varia a seconda della risoluzione.

In Full HD si sta sotto gli 8 GB solo con le impostazioni più basse, mentre alzando la qualità con i preset medio o alto si superano i 9 GB. A risolzuione Quad HD il preset basso sfiora gli 8 GB, mentre con gli altri si arriva intorno ai 10 GB. Infine, in 4K non si va mai sotto i 9GB, mentre con le impostazioni qualitative più alte ci si ferma a poco meno di 12GB.

Come vedete Alan Wake 2 ha bisogno di una quantità di VRAM abbastanza importante, ma è curioso notare come non cambi granché tra il preset medio e quello più alto.

Quanto cambia tra i preset qualitativi

In questo grafico vi mostro gli FPS medi e il 99esimo percentile in 4K con preset alto, medio e basso. La percentuale riportata è l’incremento di quel preset rispetto al preset alto: passando da alto a medio si può guadagnare mediamente il 6% di prestazioni e il 14% sui frame minimi. Passando invece da alto a basso, questi incrementi passano al +25% e al +15%.

Questa misurazione serve per avere un’indicazione del possibile incremento che si avrebbe abbassando la qualità, ma ovviamente se si attivano DLSS. FSR e altre impostazioni questi numeri possono cambiare. Tuttavia, possiamo vedere come il maggior beneficio lo si ha con il preset medio perché è quello che offre l’incremento maggiore: passando al preset basso si aumentano ancor di più gli FPS medi, ma il 99esimo percentile rimane uguale.

Test PC di fascia alta

Come detto in apertura, i test approfonditi sui preset di DLSS, FSR e ray tracing arriveranno in un secondo articolo. Qui ci siamo limitati a nove test per ogni configurazione: DLSS + Frame Generation (senza ray tracing), FSR 2 e DLSS + Frame Generation + Ray Reconstruction, eseguiti a tutte le tre risoluzioni e con gli upscaler impostati sul profilo "bilanciato".

Iniziamo con il PC di fascia alta, che permette di giocare in 4K con ray tracing attivo raggiungendo i 60 FPS medi. Abbassando la risoluzione al Quad HD ovviamente le prestazioni aumentano, anche in maniera importante visto che si va sopra i 100 FPS con ray tracing. In ogni caso, Alan Wake 2 non è un gioco in cui è necessario andare oltre i 60 FPS, quindi tutti i frame in più sono ben accetti, ma non realmente necessari.

Test PC di fascia media

Sul PC di fascia media le cose sono diverse e la situazione cambia in base alla scheda grafica. Se avete una GPU NVIDIA di ultima generazione che supporta frame generation, allora riuscirete a giocare anche in 4K; al contrario, se avete una scheda RTX di generazione precedente o una Radeon, per giocare in ray tracing sarete costretti a optare per la risoluzione Quad HD o addirittura Full HD.

Test PC di fascia bassa

Il PC di fascia bassa mette ancora più in luce il vantaggio tecnologico di NVIDIA su AMD. Il 4K è fuori discussione, ma frame generation permette di giocare tra i 30 e i 60 FPS medi in Quad HD, mentre con FSR non riuscirete ad andare oltre il Full HD. Il ray tracing è accessibile solo in 1080p e a preset più bassi, dato che con quello massimo non si raggiungono i 60 FPS medi, nemmeno con frame generation.

Conclusioni

Alan Wake 2 è un gioco molto pesante, ma l’industria grafica è cambiata e ora il DLSS e l’FSR sono tra i requisiti minimi. Questo ci mette in una situazione di transizione un po’ complicata.

Chi ha una scheda grafica Nvidia, anche di generazione precedente alla 4000, può godere della situazione migliore, perché soprattutto nella fascia bassa la differenza tra DLSS e FSR è notevole. In ogni caso, per giocare ad Alan Wake 2 è consigiabile una scheda grafica di ultima generazione, meglio ancora se è una Nvidia così da sfruttare Frame Generation.

Come di consueto, tiriamo le somme con alcuni consigli utili. Partiamo ribadendo che Alan Wake 2 non ha bisogno di girare oltre il 60 FPS, ma per giocare in 4K con ray tracing è necessario un PC di fascia alta. Sfruttando il DLSS Frame Generation e Ray Reconstuctionsi riesce a giocare in 4K anche con una RTX 4070, ma a framerate più bassi; in alternativa, il PC di fascia media è perfetto per il Quad HD. Infine, con il PC di fascia bassa si gioca in Full HD, ma meglio avere una GPU NVIDIA, magari di ultima generazione, come una RTX 4060, che riesce a sfruttare tutte le tecnologie del DLSS.

Nessuna particolarità da segnalare invece per quanto riguarda CPU e RAM: il gioco sfrutta bene tutti i core a disposizione e sono necessari almeno 16GB di memoria, ma si tratta di caratteristiche presenti ormai in tutti i PC da gaming, anche quelli rappresentati dalla configurazione di fascia bassa.