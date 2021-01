MSI produrrà delle SSD ultraveloci per il gaming

Il CES 2021 non si è ancora concluso e sono molti i prodotti che sono stati presentati quest’anno nonostante l’evento non si sia tenuto in forma fisica tra i colorati padiglioni fieristici di Las Vegas. MSI, brand famoso per la produzione di componenti, accessori e PC ad alte prestazioni dedicati al gaming, ha annunciato di voler per la prima volta nella sua storia entrare nel mondo dei dispositivi di archiviazione e l’ha fatto anticipando l’arrivo di due SSD PCIe Gen4x4.

MSI ha intenzione di portare il proprio brand e le proprie linee di design uniche anche nel mercato delle SSD. I dettagli rivelati dal produttore taiwanese non sono molti, tuttavia sappiamo per certo che vedremo arrivare almeno due modelli di SSD la cui estetica suggerisce siano indicate al mercato di fascia alta.

Estetica a parte, le due SSD sembrano montare di un dissipatore per il calore in eccesso dallo stile aggressivo, i pochi dati tecnici condivisi da MSI fanno ben sperare. L’azienda promette per le SSD ancora senza nome una velocità di lettura di 7000MBps e ben 6900MBps in scrittura per massimo 4TB di capacità di archiviazione. Le SSD utilizzeranno delle memorie di tipo TLC e saranno compatibili con lo standard PCIe 4.0, sfruttando 4x linee di comunicazione.

Dovremo testare tutte queste affermazioni in prima persona per essere sicuri che queste SSD siano all’altezza delle affermazioni di MSI e possano competere con le migliori SSD sul mercato.

A giudicare da ciò che sappiamo, le due SSD non saranno di certo vendute a buon mercato. MSI non ha ancora annunciato i prezzi o la disponibilità di questi prodotti ma ovviamente vi terremo aggiornati.

Come abbiamo già scritto, le informazioni disponibili non sono molte e mancano persino le immagini dettagliate. Tuttavia è chiaro che MSI è pronta ad espandersi in nuovi tipi di hardware, utilizzando la sua estetica hardcore per differenziarsi dalla concorrenza.