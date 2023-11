Prezzi SSD in aumento, prendetelo al Black Friday se potete

I prezzi dello storage sono in calo da diverso tempo, al punto tale che ormai anche i migliori SSD si possono acquistare a cifre irrisorie. Nella prima metà di quest’anno era possibile portarsi a casa modelli top di gamma da 1TB a meno di 100 euro e in certi casi è ancora così, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Le aziende devono necessariamente far salire i prezzi per poter continuare a guadagnare e, per farlo, riducono la produzione di memorie NAND. Nel corso del 2023 tutti i principali produttori, tra cui Samsung, Kioxia e Micron, hanno attuato questa strategia, correndo ai ripari da risultati finanziari disastrosi, se pensiamo che ad esempio Samsung è in calo del 95% in questo settore.

Oltre a queste politiche, a contribuire all’aumento dei prezzi ci sta pensando anche la forte domanda per i server dedicati all’intelligenza artificiale. Ciliegina sulla torta, ci sarebbe anche un forte shortage di materie prime, che causa non pochi problemi alla produzione di chip, al punto tale che aziende come Phison (uno dei principali produttori di controller) hanno annuciato di dover pagare i fornitori in anticipo per poter continuare a lavorare.

Tutti questi fattori contribuiscono inevitabilmente a un aumento dei prezzi dei prodotti finali. Al momento non ci sono ancora state ripercussioni e sul mercato gli SSD costano ancora pochissimo, ma non sappiamo quando cambieranno le cose. Per questo motivo, potrebbe essere una buina idea approfittare degli sconti in corso per il Black Friday (qui trovate tutte le migliori offerte, aggiornate costantemente) per acquistare un nuovo SSD.

Se non sapete bene cosa acquistare, o quali offerte sono davvero valide, qui sotto vi lascio alcuni consigli sui modelli più interessanti da prendere in considerazione. Colgo l'occasione anche per segnalarvi che la percentuale di sconto è riferita al prezzo più basso recente, non al listino, motivo per cui è più bassa di quanto potreste immaginare.