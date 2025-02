MSI Stealth A16 AI+ è il tuttofare perfetto | Test & Recensione

MSI Stealth A16 AI+ è un laptop per gaming e creazione contenuti capace di regalare parecchie soddisfazioni, specialmente a chi non vuole un desktop replacement, ma una macchina che offra una buona potenza pur rimanendo portatile.

MSI Stealth A16 AI+: la recensione in un minuto

L'MSI Stealth A16 AI+ offre una dotazione hardware di prim'ordine: mette a disposizione una connettività di alto livello grazie a Ethernet 2,5G, WiFi 7 e Bluetooth 5.4, un'autonomia sopra la media della categoria e una dotazione porte completa, che offre una Thunderbolt 4 e due USB-A 3.2 Gen 2, oltre a un'uscita HDMI.

Il notebook è capace di rispondere alle esigenze di creativi, videogiocatori e utenti che, in generale, vogliono una macchina capace di gestire qualsiasi carico di lavoro, senza sacrificare la portabilità: le dimensioni e il peso contenuti lo rendono più ingombrante e pesante dei moderni ultrabook, ma siamo ben lontani dai valori dei desktop replacement con RTX 4080 o RTX 4090, decisamente più complicati da portare nello zaino, specialmente se si considera anche l'alimentatore.

Se state cercando un portatile da portare sempre con voi per giocare e creare contenuti anche in mobilità e avete un budget di 2500 euro, allora l'MSI Stealth A16 AI+ è il notebook giusto per voi.

Prezzo e disponibilità

L'MSI Stealth A16 AI+ è già disponibile sul mercato in diverse configurazioni. Quella provata in questa recensione con Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4070, 32GB di RAM e SSD da 1TB è disponibile da Unieuro a 2499 euro, in offerta rispetto al prezzo di listino di 2899 euro. Le altre configurazioni, con Ryzen AI 365 e RTX 4060, sono disponibili sul mercato a prezzi inferiori, ma oltre a processore è scheda video sono equipaggiate anche con uno schermo diverso: sulle varianti meno potenti il pannello è IPS, non OLED.

MSI Stealth A16 AI+: la recensione completa

L’MSI Stealth A16 AI+ è un laptop versatile, progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni e portabilità. Equipaggiato con un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e una Nvidia RTX 4070 Laptop da 105 watt, è adatto tanto per il gaming quanto per la creazione di contenuti, suo scopo primario vista anche la presenza dei driver NVIDIA Studio; in un mercato affollato come quello del notebook da 16 pollici, avrà quello che serve per spiccare sulla concorrenza? Scopriamolo nella nostra recensione.

Design e caratteristiche tecniche

Il notebook offre un deisgn sobrio, diametralmente opposto a quello aggressivo dei modelli da gaming, come la serie MSI Raider. La scocca è in lega di alluminio e magnesio, completamente nera e senza elementi di spicco. Trattiene abbastanza le ditate, quindi se siete maniaci della pulizia vi ritroverete spesso con un panno in mano.

La parte inferiore offre un’ampia griglia da cui il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 aspira l’aria fresca, mentre le due ventole espellono l’aria calda da due feritoie sul retro. Lo schermo è circondato da bordi sottili, in alto è presente la webcam con una copertura fisica per la privacy.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La qualità costruttiva è buona, il portatile è robusto pur non pesando eccessivamente (2,1 kg) ed è relativamente semplice da trasportare, più o meno come gli altri laptop concorrenti di questa categoria; le dimensioni sono pari a 355,8 x 259,7 x 19,95 mm. Non ci sono scricchiolii o flessioni anomale e nel complesso offre un’ottima sensazione di solidità, come ci si aspetta da un notebook premium.

La dotazione hardware del MSI Stealth A16 AI+ mette a disposizione, oltre a processore e scheda video già menzionati, 32GB di RAM DDR5-7400, un SSD PCIe NVMe da 1TB, una webcam 1080p con fotocamera a infrarossi per l’autenticazione tramite Windows Hello, batteria da 99,9 Wh (il massimo consentito in aereo) e uno schermo da 16 pollici OLED, con risoluzione QHD+ 2560 x 1600 pixel e una frequenza d’aggiornamento di 240Hz. La connettività senza fili è affidata a una scheda Qualcomm FastConnect 7800, che mette a disposizione WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Completissima anche la dotazione porte, che oltre a una USB-C Thunderbolt 4 mette a disposizione due USB-A 3.2 Gen 2, un’uscita HDMI 2.1 e una porta Ethernet 2,5G. Sul lato destro c’è il connettore proprietario per la ricarica, ma il laptop supporta il Power Delivery anche attraverso la porta Thunderbolt 4.

Esperienza d’uso e prestazioni

Processore e scheda video a bordo di questo MSI Stealth A16 AI+ sono adatti tanto per giocare quanto per lavorare, e noi lo abbiamo usato a lungo in entrambi gli scenari, passando dalla semplice navigazione web e scrittura di documenti a operazioni di fotoritocco con file RAW, fino ad arrivare a sessioni di gioco serali anche con uscite molto recenti, come Diablo IV Vessel of Hatred e l’ultima open beta di Monter Hunter Wilds.

Iniziamo da tastiera e touchpad, i primi elementi a cui ci si approccia una volta aperto e acceso il laptop. La tastiera include il tastierino numerico e, per farlo, sacrifica spazio che forse avrebbe fatto comodo: il layout è particolare, spostato verso sinistra e ci abbiamo messo più del solito ad abituarci. Avere il tastierino numerico sempre a disposizione è comunque un punto a favore del laptop, tenete solo in considerazione il fatto che potreste fare qualche errore in più rispetto al solito nei primi giorni di utilizzo.

Disposizione dei tasti a parte, la corsa è adeguata, così come il feedback tattile. Non manca ovviamente una retroilluminazione RGB per tasto, completamente personalizzabile dal software Steelseries dedicato, già installato sul PC.

Il comparto audio è valido, come su molti altri portatili i bassi non sono particolarmente potenti ma i medi sono resi bene, così come gli alti. Le prestazioni sono più che adeguate per guardare film e serie TV in streaming.

Promosso anche il trackpad, risponde bene ai tocchi senza registrare falsi click e supporta le gesture multi-touch di Windows. Nonostante sia più piccolo di quelli di alcuni modelli concorrenti, è comunque molto ampio e offre spazio a sufficienza per muoversi senza alcuna difficoltà.

Lo schermo da 16 pollici offre un ottimo bilanciamento tra risoluzione e frequenza d’aggiornamento, una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 100% e una buona luminosità. Il pannello OLED si comporta bene sia nei giochi che nella riproduzione di contenuti multimediali, inoltre è possibile scegliere tra diversi profili colore per trovare quello più adatto alle proprie esigenze.

Laptop alla mano, non c’è alcun problema di prestazioni nelle attività quotidiane, il sistema è sempre fluido e reattivo, anche quando ci sono molte finestre del browser aperte contemporaneamente, o più programmi in esecuzione. Sulla tastiera si scrive bene (al netto dei problemi iniziali citati poco sopra) e con il touchpad si naviga agilmente tra le varie finestre.

Anche nella creazione di contenuti questo MSI Stealth A16 AI+ si comporta bene, riuscendo a gestire il nostro flusso di lavoro in Photoshop e Lightroom senza impuntamenti, grazie anche alla generosa quantità di RAM a disposizione; se non avete bisogno di potenza estrema per creare contenuti in mobilità come se foste a casa vostra con un desktop a disposizione, questo portatile potrebbe essere la risposta alle vostre esigenze.

Nei giochi le prestazioni sono leggermente inferiori a quelle di altri notebook con RTX 4070 dedicati esclusivamente al gaming, più grossi e pesanti, ma questo non significa che l’MSI Stealth A16 AI+ non possa farvi giocare come si deve: la differenza con i modelli concorrenti è di una manciata di FPS, nulla che cambi l’esperienza finale.

Nei nostri test siamo riusciti a giocare a tutto senza particolari difficoltà, mantenendo sempre le temperature sotto controllo. Monster Hunter Wilds gira, alla massima risoluzione in qualità alta, a 72 FPS medi con ray tracing e DLSS 3 con Frame Generation attivo; forse il limite più grosso della RTX 4070 Laptop sono gli 8GB di VRAM, che iniziano già a stare un po’ stretti: il gioco di Capcom in uscita il prossimo 28 febbraio supera il limite di memoria video se impostato a qualità Ultra, quindi non si può andare oltre l’impostazione “Alta” se si vogliono evitare rallentamenti e altri problemi.

Molto buone le temperature d’esercizio durante le sessioni di gioco prolungate: abbiamo registrato 78°C medi sul processore e 76°C medi sulla scheda video. La CPU raggiunge un valore di picco di 93°C per una manciata di secondi, ma una volta che il sistema di raffreddamento entra in funzione a pieno regime la temperatura scende ed è sempre sotto controllo.

In questa situazione le ventole si fanno sentire, risultano abbastanza rumorose e dovrete indossare delle cuffie per sentire al meglio l’audio di gioco; in uno scenario meno impegnativo, come la visione di una serie TV, o la navigazione web, il laptop è invece molto silenzioso.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, la batteria da 99,9Wh offre quasi 10 ore d’uso misto, fatto di videoconferenze, gestione mail e documenti e riproduzione video. Un risultato decisamente sopra la media per i modelli di questa categoria, che solitamente arrivano a 6-7 ore.

Menzione d’onore anche per l’intelligenza artificiale. Oltre alla potenza messa a disposizione dalla RTX 4070 e dai suoi Tensor core, il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 integra anche una NPU e il notebook è certificato Copilot+ PC. Sappiamo bene quanto sia ancora limitato Copilot nel nostro paese, ma la notizia è che se dovete far girare software che hanno bisogno una NPU, con questo laptop l’avrete.

Verdetto

Con un prezzo di 2499 euro, l’MSI Stealth A16 AI+ rappresenta una scelta molto valida per chiunque voglia un notebook con cui giocare e creare contenuti, che sia potente ma che non sacrifichi troppo la portabilità. CPU e GPU assicurano buone prestazioni a tutto tondo, l’autonomia è sopra la media e la connettività è completissima, grazie alla porta LAN 2,5G e al WiFi 7.

C’è da abituarsi alla tastiera leggermente spostata verso sinistra e le performance in gioco sono leggermente inferiori a quelle dei competitor con hardware simili dedicati esclusivamente al gaming, ma non sono difetti che minano l’esperienza generale che si ha con questo laptop. Viste le ottime caratteristiche, conferiamo al MSI Stealth A16 AI+ il nostro Award.