Non è una smart TV è un monitor gaming da 27" KOORUI: in OFFERTA a soli 699€!

Su Amazon è disponibile il monitor gaming da 27" KOORUI a soli 699,99€ invece di 759,99€, con uno sconto dell'8%. Questo eccezionale monitor OLED vi cattureranno con la sua risoluzione Full HD 1440P, frequenza di aggiornamento di 240Hz e un incredibile tempo di risposta di 0,03ms. Dotato di ricarica inversa Type-C da 90W e una gamma cromatica DCI-P3 98%, rappresenta la scelta ideale per i gamer più esigenti che cercano prestazioni di alto livello.

Monitor da 27" OLED, per giocare senza perdere un dettaglio

Il monitor gaming da 27" KOORUI è l'investimento ideale per i giocatori competitivi che non accettano compromessi in termini di prestazioni. Grazie alla tecnologia OLED con tempo di risposta di soli 0,03ms e frequenza di aggiornamento di 240Hz, è perfetto per chi gioca a titoli frenetici dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La riproduzione cromatica eccezionale con copertura DCI-P3 del 98% lo rende anche la scelta ottimale per content creator e professionisti che necessitano di una fedeltà cromatica impeccabile.

La versatilità è un altro punto di forza che vi farà apprezzare questo monitor. La porta Type-C con ricarica inversa da 90W elimina la necessità di alimentatori separati per laptop o altri dispositivi, mentre la funzione KVM consente di passare rapidamente tra più computer. L'ergonomia completamente personalizzabile con regolazione di altezza, inclinazione e rotazione garantisce inoltre comfort anche nelle sessioni più lunghe, soddisfacendo le esigenze di chi utilizza il computer per molte ore consecutive, sia per lavoro che per svago.

Attualmente disponibile a 699,99€ anziché 759,99€, questo monitor KOORUI rappresenta un investimento eccellente per chi cerca prestazioni di altissimo livello. La combinazione di tecnologia OLED, elevato refresh rate e connettività versatile vi garantirà un'esperienza visiva senza compromessi, sia per il gaming competitivo che per la produttività professionale.

Vedi offerta su Amazon