MSI Titan GT76 arriva in Italia, un notebook con CPU desktop: disponibilità e prezzi

MSI Titan GT76 sbarcherà in Italia nell'ultima settimana di settembre con prezzi a partire da 3799 euro.

MSI ha ufficializzato l’arrivo in Italia del suo più potente notebook gaming, il Titan GT76, che vi avevamo già anticipato avendo avuto la possibilità di vederlo al Computex.

Si tratta di un prodotto decisamente estremo, e a confermarlo ci pensa il processore Intel Core i9-9900K: non monta infatti una CPU mobile, ma direttamente la versione desktop del top di gamma Intel.

Anche il resto della scheda tecnica non passa inosservato: per quanto riguarda la GPU, il Titan GT76 monta una Nvidia GeForce RTX serie 20 fino alla 2080 per gestire senza esitazioni anche i giochi più pesanti spinti al massimo.

È ovvio che una macchina del genere abbia bisogno di un sistema di dissipazione degno di nota, ma anche molta energia. A confermarlo ci pensano anche i due alimentatori da 240 watt l’uno, nonché ben 4 ventole ed 11 heatpipe per il raffreddamento, che consentono di sfruttare le potenzialità dell’hardware grazie anche alla tecnologia Cooler Boost Titan.

A tanta potenza, va chiaramente abbinato un monitor di spessore, e per questo MSI ha deciso di offrire diverse alternative che possano soddisfare le esigenze di tutti, dai giocatori più frenetici agli amanti del dettaglio, tra cui infatti compaiono un monitor Full HD con una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz e uno con risoluzione 4K.

Per quanto riguarda la connettività, MSI Titan GT76 si avvale della tecnologia Killer Double Shot che permette di gestire le priorità del traffico per evitare lag e avere sempre tutta la banda necessaria a disposizione durante il gioco. A questo si accompagna un modulo wireless, sempre Killer, con supporto al Wi-Fi 6 802.11ax, che permette una larghezza di banda fino a 2,4 Gbps e latenze fino al 75% inferiori rispetto al precedente standard AC 2×2.

Il pacchetto lo chiude il design che richiama il design delle supercar, grazie anche alle rifiniture in fibra di carbonio, a cui si aggiunge la traforatura del sotto scocca che permette di vedere all’interno del portatile.

Purtroppo pochi eletti potranno mettere le mani sull’MSI Titan GT76: sarà disponibile all’acquisto dall’ultima settimana di settembre con prezzi a partire da 3799 euro.