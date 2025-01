nexos.ai rivoluziona la gestione dell’IA nelle imprese

Il panorama tecnologico europeo accoglie un nuovo protagonista. nexos.ai, startup pionieristica nel campo delle infrastrutture IA, ha annunciato la sua uscita dalla modalità stealth e il lancio di una piattaforma di orchestrazione IA progettata per semplificare l'integrazione e la gestione dei modelli di intelligenza artificiale nelle aziende.

La società ha già raccolto un finanziamento iniziale di 8 milioni di dollari, guidato da Index Ventures e supportato da Creandum, Dig Ventures e noti investitori privati.

Fondata nel 2024 da Tomas Okmanas ed Eimantas Sabaliauskas, già noti per il successo di aziende come Nord Security (valutata 3 miliardi di dollari), Hostinger e Oxylabs, nexos.ai nasce per affrontare uno dei problemi più urgenti del settore: la gestione efficiente e sicura di un numero crescente di modelli AI, con costi e complessità che rischiano di rallentare l’adozione dell’intelligenza artificiale su scala aziendale.

Una soluzione per semplificare l’ecosistema AI

Con l’esplosione dei grandi modelli linguistici (LLM) come ChatGPT di OpenAI e i concorrenti di Google e Meta, molte aziende si trovano ad affrontare sfide legate al controllo dei costi e alla garanzia di performance affidabili. Tomas Okmanas, CEO di nexos.ai, ha spiegato che l’idea della piattaforma nasce dalla sua esperienza diretta: nonostante ingenti investimenti, le infrastrutture disponibili non erano sufficienti per sfruttare al massimo il potenziale dell’AI.

“Le aziende sanno che l’AI è una necessità operativa e competitiva, ma stanno affogando nelle sfide legate alla gestione di modelli multipli, al controllo dei costi e all’assicurazione di performance accurate,” ha dichiarato Okmanas. “Abbiamo costruito nexos.ai per rendere il lavoro con l’AI intuitivo quanto la gestione dei team umani, fornendo l’infrastruttura e la supervisione necessarie per massimizzare le performance, mantenendo al contempo sicurezza e costi sotto controllo.”

La piattaforma, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2025, è già in fase di test presso importanti aziende internazionali. Tra i casi d’uso più promettenti c’è l’automazione del servizio clienti, ma le applicazioni spaziano in diversi settori.

Funzionalità chiave della piattaforma

nexos.ai offre un accesso centralizzato a oltre 200 modelli IA di fornitori leader come OpenAI, Anthropic, Google e Meta. Tra le funzionalità principali:

Instradamento intelligente dei modelli per bilanciare i carichi di lavoro e ottimizzare i costi;

Caching intelligente per ridurre i costi delle query ripetute;

Monitoraggio e analisi completi per un controllo totale sulle operazioni AI;

Controlli di sicurezza e conformità di livello enterprise ;

Ottimizzazione automatizzata delle performance tra fornitori di modelli diversi.

Secondo Hannah Seal, partner di Index Ventures, il mercato è pronto per soluzioni come quella di nexos.ai: “La domanda di strumenti che semplificano la gestione di ecosistemi AI complessi crescerà esponenzialmente. Tomas e il suo team hanno dimostrato una capacità unica di affrontare sfide tecnologiche e creare prodotti innovativi, e questo progetto potrebbe essere il loro contributo più significativo.”

Un ecosistema di successo

L’ambizione di nexos.ai affonda le radici nell’esperienza dei suoi fondatori. Tomas Okmanas è un imprenditore di successo, già co-fondatore di Nord Security e Oxylabs, oltre che partner in altri progetti globali. La startup ha beneficiato dell’ecosistema di Tesonet, acceleratore tecnologico lituano che ha già lanciato aziende di fama mondiale.

Con investitori del calibro di Olivier Pomel (Datadog), Sebastian Siemiatkowski (Klarna), Ilkka Paananen (Supercell) e Avishai Abrahami (Wix.com), nexos.ai punta a diventare un pilastro per le imprese che cercano di integrare l’AI nei loro processi operativi.