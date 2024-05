No! OpenAI non presenterà un motore di ricerca proprietario prima del Google I/O

Sam Altman smentisce le voci che vorrebbero ChatGPT al lavoro su un nuovo motore di ricerca in concorrenza con Google. La novità non sarà GPT-5 né un motore di ricerca, ma un "terzo elemento segreto".

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha respinto le notizie diffuse da Reuters secondo le quali l'azienda sarebbe in procinto di lanciare un motore di ricerca lunedì prossimo, alla vigilia della conferenza Google I/O.

Altman ha precisato, tramite un post su X, che, sebbene sia previsto un annuncio da OpenAI lunedì mattina (qui potrete seguire la diretta streaming se siete interessati), questo non riguarderà né GPT-5, né un motore di ricerca.

Ha aggiunto che si tratta di qualcosa di completamente diverso, descrivendolo come "magico", e rimarcando che l'annuncio ufficiale di OpenAI, menziona aggiornamenti su ChatGPT e sul suo ultimo modello, GPT-4.

Come vi abbiamo riportato in una notizia precedente, alcune indiscrezioni vorrebbero che OpenAi sia al lavoro su modello di AI multimodale capace di riconoscere gli oggetti, effettuare telefonate, dialogare e comprendere il tono di voce di un ipotetico interlocutore, ma al momento non c'è nulla di confermato.

Inoltre, diverse fonti tra cui The Verge, hanno riferito che OpenAI starebbe cercando attivamente di assumere alcuni degli attuali dipendenti di Google per lavorare su questo nuovo prodotto, sebbene ancora non ci sia una data di lancio ufficiale.

Quello che ci rimane da fare, a questo punto, è semplicemente attendere domani per capire cosa abbia in serbo OpenAI per rendere ancora più unico il suo ChatGPT.