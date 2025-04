Non perdere l'occasione di migliorare la tua rete domestica con questo router, oggi in SCONTO!

Se state cercando un router Wi-Fi all'avanguardia che offra prestazioni eccezionali e una connettività affidabile, l'offerta attuale su Amazon inerente al TP-Link Archer BE400 è da non perdere. Attualmente disponibile a soli 139,99€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo più basso recente di 169,99€, questo dispositivo rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiornare la vostra rete domestica. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router per ulteriori consigli.​

TP-Link Archer BE400, chi dovrebbe acquistarlo?

TP-Link Archer BE400 è un router Wi-Fi 7 dual-band che offre velocità fino a 6,5 Gbps, garantendo una connessione fluida per streaming in 4K/8K, giochi AR/VR immersivi e download rapidi. Grazie alla tecnologia Multi-Link Operation (MLO), il router trasmette dati su più bande contemporaneamente, migliorando la produttività, riducendo la latenza e aumentando l'affidabilità della rete.​

Per quanto riguarda le connessioni cablate, Archer BE400 dispone di una porta WAN da 2,5 Gbps, una porta LAN da 2,5 Gbps e tre porte LAN da 1 Gbps, offrendo trasmissioni dati ad alta velocità per tutti i vostri dispositivi cablati. La copertura è ottimizzata grazie a sei antenne esterne e alla tecnologia Beamforming, che insieme forniscono connessioni più forti e affidabili con minori interferenze.​

Un'altra caratteristica distintiva di questo router è la compatibilità con EasyMesh, che permette di creare una rete Wi-Fi mesh senza soluzione di continuità in tutta la casa, prevenendo interruzioni e ritardi quando ci si sposta tra i segnali. Inoltre, la configurazione e la gestione della rete sono semplificate grazie all'app Tether, rendendo l'utilizzo del dispositivo accessibile anche ai meno esperti.​

È importante notare che TP-Link Archer BE400 non è un modem/router e non supporta tecnologie come EVDSL, VDSL, FTTC, FTTS o ADSL. Pertanto, assicuratevi che sia compatibile con la vostra configurazione di rete prima dell'acquisto.​ Con un prezzo attuale di 139,99€, TP-Link Archer BE400 offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale per chi desidera migliorare la propria esperienza di rete domestica con le ultime tecnologie disponibili.

