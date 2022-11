Se avete l’abitudine di salvare le password in un semplice blocco di testo, dovreste sapere che non è il massimo in termini di sicurezza, anche se siete soliti fare attenzione a non scaricare file potenzialmente dannosi per il dispositivo, che sia un PC, uno smartphone o un tablet. Un password manager come NordPass Premium può mettere al sicuro le vostre password, incluse le carte di credito, ed ecco perché vi informiamo della possibilità di abbonarsi a quest’ultimo usufruendo di uno sconto del 50%, grazie alle offerte del Black Friday 2022.

Come tutte le offerte, il tempo a disposizione per approfittarne è limitato, pertanto se siete iscritti su tanti siti e non riuscite a ricordare tutti i dati di login, dovreste cogliere al volo questa occasione, che vede il risparmio massimo sul piano biennale della versione Premium. Quest’ultima potrà essere vostra a soli 1,49€ al mese, ma vale la pena citare anche il piano Family, perfetto per chi necessita di creare fino a 6 account utente, scontato del 53% e sottoscrivibile a soli 2,79€ al mese.

Avrete capito che un password manager, a maggior ragione se ottimo come NordPass Premium, è quasi indispensabile al giorno d’oggi, poiché funge come una sorta di antivirus, tenendo al sicuro i vostri dati di login in un cloud crittografato, a cui potrete assegnare una password (la cosiddetta master password) per entrare poi nell’account vero e proprio, in cui troverete i dati di login di ogni sito da voi memorizzato. Basterà un semplice click per compilare le pagine di login, dato che nickname, password e altro saranno inserite automaticamente, pertanto non dovrete neanche più preoccuparvi di tenerle a mente.

NordPass non si chiama così per caso, dal momento che è stato sviluppato dalla stessa azienda di NordVPN, il che significa che la versatilità e la sicurezza del software sono garantite. Se doveste aver bisogno di condividere la password di lavoro o i dati di pagamento aziendali con un’altra persona, potete farlo sempre in totale sicurezza, oltre che con procedimenti semplici e rapidi. Insomma, un software che permette molte possibilità di utilizzo, adatto sia a privati che aziende, a cui è presente anche una versione dedicata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che è a tempo limitato.

