Google ha annunciato un importante aggiornamento di NotebookLM, il suo strumento di ricerca e sintesi basato sull'intelligenza artificiale, introducendo l'integrazione con Gemini 3 e una nuova funzionalità chiamata Data Tables. L'upgrade rappresenta un passo significativo nell'evoluzione della piattaforma, lanciata originariamente con modelli linguistici di precedente generazione e ora potenziata con le capacità di ragionamento e comprensione multimodale della più recente famiglia di LLM di Mountain View. Parallelamente, l'azienda ha formalizzato la possibilità di caricare i notebook direttamente nell'app Gemini, ampliando l'ecosistema di interoperabilità tra i suoi strumenti di intelligenza artificiale.

L'implementazione di Gemini 3 porta con sé miglioramenti sostanziali nelle capacità di ragionamento e nella comprensione multimodale di NotebookLM, secondo quanto dichiarato ufficialmente da Google. Sebbene l'annuncio non specifichi quale variante del modello sia stata adottata, la cronologia degli aggiornamenti passati suggerisce l'utilizzo delle versioni Flash, ottimizzate per bilanciare prestazioni e velocità di risposta. Come nelle transizioni precedenti, l'interfaccia dell'applicazione non presenta indicatori visibili che segnalino quale modello linguistico sia attualmente in uso, una scelta progettuale che privilegia la trasparenza dell'esperienza utente rispetto ai dettagli implementativi.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

La sincronizzazione tra NotebookLM e l'app Gemini introduce scenari d'uso interessanti per chi lavora con documentazione complessa. Gli utenti possono ora combinare più notebook, generare immagini o applicazioni ispirate ai contenuti raccolti, oppure arricchire i notebook esistenti con ricerche online condotte attraverso Gemini. La funzionalità è già disponibile sulla versione web e arriverà su mobile nel corso del 2025, estendendo la flessibilità operativa dell'ecosistema AI di Google su tutti i dispositivi.

Data Tables sintetizza le fonti in tabelle strutturate esportabili direttamente in Google Sheets, con casi d'uso che spaziano dall'analisi di trial clinici alla pianificazione di viaggi

La nuova funzione Data Tables si aggiunge al repertorio degli output di NotebookLM Studio, che include già Audio Overview, Video Overview, Mind Map, Reports, Flashcards, Quiz, Infographic e Slide Deck. Il sistema analizza e sintetizza automaticamente le fonti caricate, trasformandole in tabelle pulite e strutturate che possono essere esportate in Google Sheets per ulteriori elaborazioni. Le applicazioni pratiche coprono ambiti diversificati: dalla trascrizione di riunioni con categorizzazione di task per responsabile e priorità, all'analisi comparativa di concorrenti con focus su prezzi e strategie di mercato.

Nel settore accademico e della ricerca, Data Tables permette di sintetizzare risultati di trial clinici provenienti da più pubblicazioni scientifiche, tracciando anni di studio, dimensioni del campione e parametri statistici in formato tabulare. Gli studenti possono sfruttare la funzione per preparare esami, organizzando eventi storici per data, figure chiave e conseguenze. Anche la pianificazione di viaggi beneficia della capacità di confrontare destinazioni, periodi ottimali di visita e costi stimati in un formato facilmente consultabile.

Al momento, Data Tables è accessibile esclusivamente agli abbonati Google AI Pro e Ultra, ma l'azienda ha confermato che la funzionalità sarà estesa agli utenti gratuiti nelle prossime settimane. Questa strategia di rollout graduale riflette l'approccio di Google nel testare nuove funzionalità su segmenti di utenza premium prima dell'apertura generalizzata, una pratica consolidata nel settore dei servizi cloud e AI.

L'aggiornamento include anche un miglioramento nell'esportazione dei contenuti: toccando il menu a tre puntini accanto a Study Guides, Briefing Docs o Note salvate, gli utenti possono ora esportare direttamente in Google Docs o Sheets, quest'ultimo nel caso siano presenti tabelle. L'integrazione nativa con gli strumenti della suite Workspace rafforza la posizione di NotebookLM come soluzione di produttività all'interno dell'ecosistema Google, competendo con alternative come Microsoft Copilot e le soluzioni verticali basate su modelli open-source.

L'evoluzione di NotebookLM evidenzia la competizione crescente nel segmento degli assistenti AI per la produttività documentale, con OpenAI, Anthropic e altri player che sviluppano strumenti analoghi. La scommessa di Google si basa sull'integrazione verticale con i suoi servizi esistenti e sulla capacità di scalare le funzionalità avanzate mantenendo un tier gratuito accessibile, strategia che potrebbe rivelarsi determinante per l'adozione di massa in ambito educativo e professionale.