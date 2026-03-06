Avatar di Ospite DB Ace #686 0
il ghostpairing non lo conoscevo per niente, e pensare che mia cugina mi ha mandato esattamente quel tipo di messaggio la settimana scorsa con 'guarda questa tua foto'. per fortuna non ho cliccato ma ci ho messo due secondi a capire cosa stava succedendo
Avatar di Ospite Root Bow #997 0
ok ma la verifica in due passaggi ce l'ho già da anni, non è una novità
Avatar di Ospite Git Blade #259 0
quindi praticamente whatsapp sa tutto di noi, i ricercatori austriaci tirano fuori miliardi di numeri dai server, e la soluzione sarebbe… togliere l'anteprima dalle notifiche? mah
Avatar di Zeringo 114
Articolo utile, era una cosa che dovevo fare ma me ne ero dimenticato e averlo visto me l'ha ricordato all'istante!
