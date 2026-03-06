Il secondo martedì di marzo 2026 segna un appuntamento importante per gli utenti Windows 11: Microsoft ha pianificato per il 10 marzo 2026 il rilascio del consueto aggiornamento cumulativo mensile, il cosiddetto Patch Tuesday, che questa volta porta con sé un numero consistente di novità funzionali oltre alle regolari correzioni di sicurezza. Si tratta di un aggiornamento che tocca trasversalmente diversi componenti del sistema operativo, dalla barra delle applicazioni al File Explorer, passando per strumenti di amministrazione di rete e nuove funzioni di ripristino. L'aggiornamento viene distribuito progressivamente tramite la tecnologia Controlled Feature Rollout (CFR), il che significa che non tutti gli utenti vedranno le novità simultaneamente.

Tra le aggiunte più discusse figura un nuovo strumento di misurazione della velocità di rete accessibile direttamente dalla barra delle applicazioni. Cliccando con il tasto destro sull'icona di rete nell'area di notifica, oppure accedendo alle pagine Wi-Fi o rete cellulare nelle Impostazioni rapide, compare ora l'opzione per avviare un test di connessione. Va però precisato che la funzione si limita ad aprire il browser su una pagina Bing che utilizza il motore di Ookla, lo stesso disponibile su speedtest.net: chi vuole misurare la propria connessione può ottenere lo stesso risultato aprendo direttamente il sito. Una comodità di accesso rapido, quindi, più che una vera innovazione tecnica.

Sempre nella barra delle applicazioni, un piccolo ma apprezzabile ritocco riguarda la modalità con finestre non raggruppate: in precedenza, quando le applicazioni aperte erano troppe, Windows spostava tutte le istanze di un programma nel menu di overflow. Con il nuovo aggiornamento, solo le finestre in eccesso finiscono nel menu secondario, lasciando le altre visibili nella barra principale. Un cambiamento che migliora concretamente la gestione del multitasking su schermi di dimensioni ridotte.

Sul fronte della sicurezza e dell'amministrazione di sistema, la novità più rilevante è senza dubbio l'integrazione nativa di Sysmon (System Monitor) in Windows 11. Questo strumento, finora distribuito come parte della suite Sysinternals di Microsoft, è considerato il punto di riferimento per il monitoraggio degli endpoint negli ambienti aziendali: a differenza dei log eventi standard di Windows, Sysmon registra in dettaglio cosa fa un processo, da dove proviene e con quali risorse di rete interagisce. La sua integrazione diretta nel sistema operativo, installabile da Impostazioni → Sistema → Funzionalità facoltative → Altre funzionalità Windows, semplifica notevolmente il lavoro dei responsabili IT e dei team di risposta agli incidenti. Chi utilizza già la versione Sysinternals dovrà disinstallarla prima di procedere con quella nativa; l'attivazione richiede poi l'esecuzione del comando Sysmon -i tramite PowerShell o Prompt dei comandi.

Sysmon diventa strumento nativo di Windows 11: il gold standard gratuito per il monitoraggio degli endpoint è ora integrato direttamente nel sistema operativo.

Per chi lavora con webcam avanzate o sistemi di videosorveglianza, l'aggiornamento introduce nella pagina delle impostazioni della fotocamera nuovi controlli per la gestione di pan e tilt, ovvero la rotazione orizzontale e verticale della camera. La funzione è accessibile dalla sezione Impostazioni base nelle proprietà del dispositivo. Parallelamente, il dashboard dei Widget riceve una nuova pagina di configurazione dedicata, abbandonando il precedente sistema a finestra sovrapposta.

Un'aggiunta apprezzata dagli utenti più attenti alla personalizzazione estetica è il supporto alle immagini in formato WebP come sfondi del desktop. Il formato WebP, sviluppato da Google, offre una compressione superiore rispetto a JPEG e PNG mantenendo alta qualità visiva, ed è ormai ampiamente diffuso sul web. Il supporto è disponibile sia tramite l'opzione "Imposta come sfondo" nel menu contestuale sia dalla pagina Sfondo nelle Impostazioni.

Sul piano della protezione del sistema, Quick Machine Recovery viene ora attivato per impostazione predefinita anche su Windows 11 Pro, dopo essere stato disponibile di default solo per l'edizione Home. La funzione consente di recuperare dispositivi che non si avviano correttamente, e la sua estensione alla variante Pro è particolarmente significativa per le piccole e medie imprese che non gestiscono i dispositivi tramite soluzioni MDM aziendali. Per gli amministratori di rete, l'aggiornamento introduce anche una nuova esperienza di ripristino al primo accesso integrata con Windows Backup for Organizations, oltre al supporto RSAT (Remote Server Administration Tools) per i dispositivi basati su architettura ARM64.

Completano il quadro alcune migliorie minori ma utili: il File Explorer estende ora la funzione "Estrai tutto" anche agli archivi compressi in formati diversi da ZIP; le finestre di dialogo nell'app Impostazioni per storage e stampanti sono state aggiornate per allinearsi al linguaggio visivo di Windows 11; e il Task Manager sostituisce finalmente il segnaposto generico del processo Windows Search con un'icona a forma di lente di ingrandimento. Sul fronte della compatibilità visiva, arriva il supporto a Emoji versione 16, con nuovi simboli tra cui un volto con occhiaie, un'impronta digitale, un albero senza foglie, una radice, un'arpa, una pala e una macchia. Infine, Microsoft prosegue con la distribuzione graduale dell'aggiornamento dei certificati Secure Boot in scadenza a giugno 2026: i dispositivi con certificati originali del 2011 verranno automaticamente aggiornati con quelli del 2023.

Prima di procedere con l'installazione, è consigliabile attendere almeno un paio di settimane: gli aggiornamenti cumulativi mensili hanno registrato negli ultimi cicli una certa frequenza di errori di installazione e comportamenti imprevisti, e la distribuzione graduale di Microsoft serve proprio a identificare eventuali problemi su larga scala prima che raggiungano tutti gli utenti.