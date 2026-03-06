A meno di una settimana dal lancio ufficiale, la famiglia Arrow Lake Refresh di Intel si mostra per la prima volta nei risultati di un benchmark pubblico, offrendo alla comunità tech i primi dati concreti sulle prestazioni. Il protagonista è il Core Ultra 5 250K Plus, processore di fascia media destinato a collocarsi come punto di riferimento per chi cerca un equilibrio tra costo e capacità elaborative nella piattaforma desktop LGA1851. I numeri emersi su PassMark — una delle piattaforme di benchmark più diffuse tra gli appassionati per confrontare le CPU — delineano un quadro interessante che vale la pena analizzare nel dettaglio.

La lineup Arrow Lake Refresh, come già anticipato in precedenza, sarà composta da tre varianti: Core Ultra 7 270K Plus, Core Ultra 5 250K Plus e Core Ultra 5 250KF Plus. Quest'ultima sigla segue la nomenclatura consolidata di Intel: la "F" indica l'assenza della grafica integrata, rendendo il 250KF Plus tecnicamente identico al 250K Plus sotto ogni altro aspetto. Da segnalare anche che HP ha già anticipato l'utilizzo del Core Ultra 7 270K Plus nel suo prossimo desktop da gioco OMEN 35L, confermando che il lancio commerciale è questione di giorni.

Tornando al benchmark apparso su PassMark, il Core Ultra 5 250K Plus ha ottenuto 50.478 punti nel test multi-thread e 4.854 punti nel test a singolo core. È importante sottolineare che si tratta di un'unica voce nel database, il che implica una certa variabilità statistica nei risultati. Tuttavia, il confronto con il predecessore diretto — il Core Ultra 5 245K della generazione Arrow Lake originale — fornisce indicazioni significative: il miglioramento è di circa il 3% in single-core e di quasi il 16,6% in multi-thread, un divario tutt'altro che trascurabile per una revisione della stessa architettura.

La spiegazione tecnica di questo salto prestazionale è piuttosto chiara: il 250K Plus integra quattro core Efficient aggiuntivi rispetto al 245K, portando la configurazione totale a 18 core e 18 thread. Si tratta della stessa strategia adottata per il Core Ultra 7 270K Plus, dove l'aggiunta di core E-core ad alto efficienza energetica gonfia il punteggio multi-thread senza incidere in modo significativo sulla frequenza massima di boost, che per il 250K Plus è stata precedentemente indicata in 5,3 GHz.

Con 50.478 punti multi-thread e 18 core totali, il Core Ultra 5 250K Plus si inserisce tra il 245K e il 265K, ridefinendo la fascia media del desktop Intel con un +16,6% in carichi paralleli.

Dal punto di vista del posizionamento nel mercato, i punteggi collocano il 250K Plus in una zona di mercato precisa: al di sopra del Core Ultra 5 245K e al di sotto del Core Ultra 7 265K, con una progressione che segue logicamente la gerarchia di core count della piattaforma. Per chi utilizza il proprio sistema principalmente per produttività, montaggio video, rendering o multitasking intenso, il vantaggio nel throughput parallelo è concreto e apprezzabile. La piattaforma Arrow Lake si era già distinta positivamente in questi scenari nella sua iterazione originale.

La grande incognita rimane tuttavia il comportamento nei carichi di gioco. Le CPU Arrow Lake hanno mostrato una certa ambivalenza nelle prestazioni gaming rispetto all'attesa generata dalle specifiche sulla carta, e la community di appassionati attende con interesse i benchmark dedicati ai videogiochi per il 250K Plus e per l'intera lineup Refresh. Il dato single-core, con un incremento del 3%, suggerisce progressi limitati in ambito gaming rispetto al salto molto più pronunciato nei carichi paralleli.