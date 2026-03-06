Surfshark VPN è uno dei servizi di rete privata virtuale più popolari degli ultimi anni. Lanciata nel 2018, questa VPN è riuscita rapidamente a competere con provider storici come NordVPN ed ExpressVPN grazie a prezzi competitivi, velocità elevate e numerose funzioni avanzate per la privacy.

In questa recensione completa di Surfshark VPN analizzeremo nel dettaglio tutte le caratteristiche del servizio: sicurezza, velocità, streaming, torrenting, applicazioni e prezzi. L’obiettivo è capire se Surfshark è davvero una delle migliori VPN del 2026 e se vale la pena scegliere questo provider rispetto alle alternative disponibili sul mercato.

Nei nostri test abbiamo valutato le prestazioni della VPN su diversi server e dispositivi, verificando anche la capacità di sbloccare piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Inoltre esamineremo le funzioni più interessanti, come MultiHop, server RAM-only, connessioni illimitate e il protocollo WireGuard.

Funzioni principali di Surfshark VPN

Uno dei motivi per cui Surfshark VPN è così apprezzata risiede nella quantità di funzionalità integrate che vanno ben oltre la semplice navigazione anonima. La piattaforma mette a disposizione oltre 4500 server distribuiti in 100 Paesi. L’infrastruttura utilizza server RAM-only, che non conservano dati su disco e cancellano automaticamente ogni informazione al riavvio. Molti nodi operano su connessioni 10 Gbps, mentre alcune nuove località stanno introducendo server fino a 100 Gbps per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Tra le funzioni più apprezzate troviamo il MultiHop, che consente di collegarsi a Internet passando per due server VPN consecutivi, rendendo il tracciamento praticamente impossibile. Lo split tunneling, ribattezzato anche “Bypasser”, permette di selezionare quali applicazioni devono usare la VPN e quali no, una soluzione perfetta ad esempio per chi vuole proteggere la navigazione sul browser ma mantenere la connessione diretta per servizi bancari o app locali.

A queste si aggiungono la modalità Camouflage, utile per mascherare il traffico VPN e aggirare sistemi di censura e firewall restrittivi, e la modalità NoBorders, pensata per chi vive in Paesi con accesso a Internet limitato. Un ulteriore punto a favore è l’assenza di limiti per il numero di dispositivi collegabili: a differenza di NordVPN, che consente fino a 6 connessioni simultanee, Surfshark garantisce connessioni illimitate su tutti i device.

Le più recenti innovazioni includono Alternative ID e Alternative Number, strumenti progettati per creare identità digitali temporanee e numeri telefonici virtuali utili per registrarsi su siti web o servizi online senza rivelare i propri dati reali. Accanto a queste funzioni Surfshark offre anche opzioni come Dedicated IP e Rotating IP, che migliorano ulteriormente la protezione della privacy durante la navigazione.

Sicurezza e privacy

La sicurezza rappresenta il cuore di ogni VPN e Surfshark non delude. La crittografia è basata sullo standard AES-256-GCM, lo stesso utilizzato in ambito militare e bancario. A protezione della connessione interviene anche un kill switch automatico, che interrompe l’accesso a Internet nel caso in cui la VPN si disconnetta, prevenendo qualunque fuga di dati.

Dal punto di vista dei protocolli, Surfshark supporta WireGuard, oggi il protocollo più veloce e sicuro, ma anche OpenVPN e IKEv2/IPsec. Questa varietà consente di adattare la connessione a seconda delle esigenze: WireGuard per le massime prestazioni, OpenVPN per la massima compatibilità e IKEv2 per la stabilità su dispositivi mobili.

La politica No-Log è uno dei pilastri del servizio: Surfshark non conserva alcuna informazione relativa alle attività degli utenti. Questa affermazione non è soltanto dichiarata a parole, ma è stata confermata da audit indipendenti condotti da Cure53 e Deloitte, con ulteriori verifiche della politica no-log aggiornate anche nel 2026. Inoltre, tutti i server sono diskless (RAM-only), eliminando definitivamente il rischio che vengano salvati dati sensibili in memoria fisica.

In origine registrata nelle British Virgin Islands, Surfshark ha trasferito la propria sede nei Paesi Bassi nel 2021. Pur trovandosi nell’Unione Europea e quindi soggetta al GDPR, la società non è obbligata a conservare i dati degli utenti, mantenendo così una giurisdizione favorevole alla tutela della privacy.

Prestazioni e velocità

Le prestazioni di una VPN sono spesso la discriminante principale nella scelta di un provider. Nei test effettuati, Surfshark VPN ha registrato risultati eccellenti grazie alla combinazione di server a 10 Gbps e protocollo WireGuard. La perdita di velocità rispetto alla connessione originaria è minima: in media il servizio mantiene il 90-95% della banda disponibile, con latenze ridotte soprattutto sui server europei e statunitensi.

Un ruolo chiave in questo miglioramento lo gioca la tecnologia Surfshark Nexus, una rete definita via software (SDN) che ottimizza dinamicamente il percorso dei dati. Grazie a Nexus, la connessione resta più stabile anche quando si cambia server o quando il traffico di rete aumenta.

Sebbene con il protocollo OpenVPN si notino ancora prestazioni inferiori, WireGuard consente un utilizzo ottimale sia per la navigazione quotidiana sia per lo streaming in alta definizione.

Streaming e torrenting

Molti utenti scelgono una VPN per accedere ai cataloghi esteri delle piattaforme di intrattenimento. In questo campo Surfshark si distingue nettamente.

Durante i nostri test Surfshark è riuscita a sbloccare diversi cataloghi di Netflix, oltre a servizi come Disney+ e BBC iPlayer. Nella maggior parte dei casi la VPN funziona bene anche con altre piattaforme di streaming internazionali, anche se alcuni servizi particolarmente restrittivi possono occasionalmente rilevare l’uso di una VPN. La qualità dello streaming è risultata fluida e stabile, con supporto fino al 4K UHD senza buffering.

Anche per quanto riguarda il torrenting Surfshark offre ottime prestazioni. Tutti i server sono compatibili con il traffico P2P e il servizio garantisce velocità elevate, protezione dell’IP e anonimato. La combinazione tra crittografia AES-256, server RAM-only e politica No-Log rende Surfshark una delle scelte più affidabili per chi scarica file via BitTorrent.

Applicazioni e usabilità

Le applicazioni di Surfshark VPN si distinguono per semplicità d’uso e design moderno. Sono disponibili per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, come estensioni browser per Chrome e Firefox, e anche come app dedicata per Apple TV, introdotta recentemente per facilitare lo streaming protetto sulle smart TV. L’interfaccia è chiara e intuitiva, con un grande pulsante “Connect” per avviare la connessione immediata al server più veloce disponibile.

Sul client Windows è possibile gestire tutte le impostazioni avanzate, attivando il kill switch, CleanWeb e lo split tunneling. Su Android troviamo la comoda funzione per mettere in pausa la VPN per 5, 30 o 120 minuti, utile ad esempio per eseguire un’operazione con l’IP reale senza disconnettere del tutto l’applicazione. Le app sono responsive e ottimizzate, con prestazioni elevate anche su dispositivi meno recenti.

Un aspetto fondamentale è la possibilità di usare connessioni illimitate: ciò consente di proteggere simultaneamente smartphone, tablet, PC, Smart TV e persino router con un unico abbonamento. Questa caratteristica fa di Surfshark una scelta ideale per famiglie o piccoli team.

Assistenza e supporto

Il servizio di assistenza di Surfshark VPN si è notevolmente evoluto. Oggi è disponibile una chat dal vivo attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con tempi di risposta rapidi e personale competente. Il sito ufficiale include inoltre una vasta sezione FAQ e una guida chiamata Surfschool, pensata per aiutare gli utenti a configurare la VPN e risolvere i problemi più comuni. Le guide coprono anche scenari avanzati, come la configurazione manuale su router o sistemi Linux.

Prezzi e abbonamenti

Surfshark propone diversi piani di abbonamento pensati per adattarsi a esigenze differenti, dalla semplice protezione della navigazione fino a un pacchetto completo per la sicurezza digitale. L’offerta più conveniente è attualmente quella a lungo termine con abbonamento di 24 mesi più 3 mesi extra inclusi, per un totale di 27 mesi di servizio.

Il piano base è Surfshark Starter, che include tutte le funzioni principali della VPN ed è la soluzione più economica per chi desidera proteggere la propria connessione Internet. Con la promozione attuale il costo è di 1,99€ al mese, con fatturazione anticipata pari a 53,73€ per i primi 27 mesi. Questo piano include la VPN completa e la funzione Alternative ID, che permette di creare identità digitali alternative per registrarsi su siti e servizi online senza condividere i propri dati personali.

Il piano Surfshark One, indicato anche come il più popolare, amplia le funzionalità del servizio aggiungendo diversi strumenti di sicurezza. Oltre alla VPN e ad Alternative ID, integra infatti un antivirus, il sistema Surfshark Alert per monitorare eventuali fughe di dati e un motore di ricerca privato. Con l’offerta attuale il prezzo è di 2,49€ al mese, per un totale di 67,23€ nei primi 27 mesi.

Per chi desidera il massimo livello di protezione è disponibile il piano Surfshark One+, che include tutte le funzionalità del pacchetto One e aggiunge anche Incogni, un servizio progettato per richiedere la rimozione dei dati personali dai database dei data broker. In questo caso il prezzo promozionale è di 4,19€ al mese, con un costo totale di 113,13€ per i primi 27 mesi.

Indipendentemente dal piano scelto, tutti gli abbonamenti includono l’accesso all’intera infrastruttura Surfshark con oltre 3200 server distribuiti in più di 100 paesi, supporto ai protocolli WireGuard, OpenVPN e IKEv2, connessioni simultanee illimitate e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. È inoltre disponibile una prova gratuita di 7 giorni tramite le app ufficiali su Android, iOS e macOS, utile per testare il servizio prima di sottoscrivere un abbonamento.

Grazie alle promozioni sui piani a lungo termine, Surfshark rimane una delle VPN più convenienti disponibili sul mercato, con un risparmio che può arrivare fino all’87% rispetto al prezzo mensile standard.

Verdetto finale

Surfshark VPN si è confermato uno dei servizi più completi e affidabili. Grazie a server RAM-only, protocolli sicuri come WireGuard, funzioni avanzate per la privacy e prestazioni solide nello streaming e nel torrenting, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una VPN versatile e potente. Il prezzo diventa particolarmente competitivo se si sceglie l’abbonamento biennale, rendendo Surfshark un’alternativa economica ma al tempo stesso premium.

A nostro avviso, Surfshark è oggi una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo, grazie a server veloci, connessioni illimitate, strumenti avanzati per la privacy e ottime prestazioni nello streaming.

Non è esente da limiti – i server possono talvolta risultare sovraccarichi e i costi dopo il rinnovo sono superiori alle offerte iniziali – ma nel complesso si posiziona tra le migliori VPN, perfetta per chi desidera navigare in sicurezza, proteggere la propria identità digitale e accedere a contenuti globali senza restrizioni.

