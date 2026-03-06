Il nuovo MacBook Neo ha attirato molta attenzione sin dal suo annuncio, soprattutto per il suo prezzo più accessibile rispetto ai tradizionali portatili Apple. Parte infatti da circa 699€ (599€ per gli studenti), una cifra pensata per portare l’esperienza macOS a un pubblico più ampio, come studenti e utenti che cercano un laptop per attività quotidiane come navigazione, produttività e streaming. Tuttavia, nonostante il fascino del marchio e dell’ecosistema Apple, sul mercato esistono diversi notebook Windows che costano meno e che possono rappresentare alternative molto interessanti.

In questa fascia di prezzo si trovano infatti vari portatili che offrono configurazioni equilibrate, spesso con più memoria, maggiore capacità di archiviazione o display particolarmente curati. Alcuni modelli puntano sulla leggerezza e sulla portabilità, altri su schermi di qualità o su una dotazione hardware pensata per il multitasking e l’uso quotidiano. In molti casi si tratta di notebook che riescono a offrire prestazioni solide per lavoro, studio e intrattenimento, mantenendo un prezzo inferiore ai 699€ del nuovo laptop di Apple.

La domanda quindi è semplice: il MacBook Neo riesce davvero a competere con queste alternative più economiche? Da una parte c’è l’integrazione con l’ecosistema Apple, il design premium e macOS; dall’altra, molti notebook Windows sotto questa soglia di prezzo offrono caratteristiche tecniche molto competitive. In questo articolo vi mostriamo 4 notebook eccellenti che costano meno del MacBook Neo: diteci nei commenti quale preferite e perché.

4 alternative Windows al MacBook Neo