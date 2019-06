Nuova linea di Extender HDMI-KVM by Techly

Techly propone una nuova linea di Extender KVM che permettono di condividere e gestire tramite monitor, tastiera e mouse i dati contenuti in un PC o in un server distante fino a 120 metri, trasmettendo il flusso dati in modalità Full HD grazie all’interfaccia HDMI e utilizzando un unico cavo di rete.

TECHly, pronta e attenta ad ogni evoluzione del mondo audio-video propone una nuova linea di extender HDMI-KVM, progettati e realizzati per far fronte alla crescente domanda di gestione remota di una postazione PC/server, sfruttando la connessione via cavo di rete ma anche Wireless.

Offrendo tutti i vantaggi della più recente tecnologia di trasmissione dati, il modello IDATA HDMI-KVM2, utilizzando un unico cavo di rete, trasmette il segnale HDMI Full HD fino a 120 metri. Inoltre, grazie alla funzione KVM consente di gestire comodamente da remoto una postazione PC tramite mouse e tastiera provvisti di connessione USB.

Gli indicatori LED presenti nel case nero, in lega di alluminio, forniscono informazioni immediate sullo stato dell’alimentazione e della connessione USB. Notevolmente resistenti e discreti, gli extender progettati da Techly date le misure ridotte ed il design moderno è possibile posizionarli accanto ad ogni display, locale e remoto senza ingombrare spazio.

Il procedimento di collegamento è molto semplice e non richiede conoscenze tecniche particolari: al PC/ server locale si collega il Trasmettitore TX tramite cavo USB e cavo HDMI, dal trasmettitore parte un unico cavo di rete che collega fino ad un massimo di 120metri di distanza il ricevitore RX, dove vengono collegati mouse e tastiera tramite porta USB e naturalmente il cavo HDMI che connette il monitor.

Configurando il kit extender nella maniera corretta, sarà possibile gestire il PC sia in loco sia comodamente a distanza.

Perfetto per trasmissioni Audio Video durante conferenze o riprese video in HD, sistemi educativi in HD, pubblicità o segnaletica in HD è il modello IDATA HDMI-KVM60, si tratta di un extender pensato per la trasmissione del segnale Full HD non compresso su un singolo cavo di rete. Includendo un trasmettitore e un ricevitore che lavorano in coppia è possibile raggiungere una distanza di trasmissione fino a 60 metri con latenza pari allo zero.

Anche questo dispositivo supporta la funzione KVM consentendo il controllo della sorgente da remoto attraverso tastiera/ mouse in modalità punto punto.

Ultimo extender arrivato in casa Techly è l’IDATA HDMI-KVM50W che consente di estendere e gestire il segnale fino a 50 metri di distanza in modalità Wireless, cioè senza cavi di collegamento tra trasmettitore e ricevitore. E’ costituito infatti da un’unità trasmettitore e un’unità ricevente che, grazioe alla frequenza operativa di 5 GHz, assicurano una forte capacità anti-interferenza. Supportando la connessione punto-punto, e avvalendosi della funzione KVM permette anch’esso il controllo a distanza del dispositivo sorgente dal lato ricevitore tramite tastiera-mouse. Garantendo prestazioni eccellenti, la configurazione risulta immediata tramite modalità Plug and Play, rivelandosi un’ottima soluzione per riunioni, conferenze home entertainment e formazione multimediale.

Le risoluzioni video supportate da questi nuovi extender sono molteplici, variano da un minimo di 640*480@60Hz ad un massimo di 1920*1080@60Hz (Full-HD) mentre l’audio è nel formato PCM (44.1KHz, 48KHz), inoltre sono compatibili HDMI 1.3 e supportano HDCP 1.2 o, nel caso del modello IDATA HDMI-KVM60, HDCP 1.4.

I nuovi extender presentati da Techly, sono compatibili con i principali sistemi operativi Windows, tra i quali XP, Vista, 7, 8, Windows 10 e anche con determinati sistemi operativi Windows Server. Compatti e dalle dimensioni poco più che tascabili, trasmettitore e ricevitore, sono ideali dentro ad ogni grande ufficio, azienda o ente pubblico dove ci sia la necessità di gestire e condividere un dispositivo in remoto.