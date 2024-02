Niente HDMI 2.1+ su Linux, il driver AMD è stato rifiutato

Il driver grafico open-source di AMD l'HDMI Forum ha respinto la proposta di AMD, lasciando gli utenti di alcune delle migliori schede grafiche senza la possibilità di utilizzare funzionalità avanzate come 4K@120Hz e 5K@240Hz tramite HDMI 2.1.per Linux ha incontrato un ostacolo nell'aggiunta di HDMI 2.1+ a causa dei requisiti legali dell'HDMI Forum. Nonostante lunghi tentativi di trovare una soluzione, Di conseguenza, AMD consiglia agli utenti Linux di passare a DisplayPort.

Secondo quanto dichiarato dall'ingegnere Linux di AMD Alex Deucher in una dichiarazione pubblicata nel rapporto sul bug, l'HDMI Forum ha respinto la proposta di AMD, indicando che al momento un'implementazione open source di HDMI 2.1 non è possibile senza violare i requisiti dell'HDMI Forum.

"L'HDMI Forum ha respinto la richiesta di supporto del driver open-source da parte di AMD."

Da tre anni, AMD ha affrontato un problema segnalato che indicava l'assenza di supporto per 4K@120Hz e 5K@240Hz tramite HDMI 2.1 per gli utenti Linux. Questo è accaduto perché nel 2021 l'HDMI Forum ha limitato l'accesso pubblico alle sue specifiche, garantendo che solo produttori e sviluppatori autorizzati possano accedere ai dettagli tecnici necessari. Questa mossa, sebbene abbia garantito la qualità dell'esperienza HDMI, ha notevolmente ostacolato il supporto del driver open-source.

In risposta, AMD e la X.Org Foundation hanno lavorato con l'HDMI Forum per trovare una soluzione che consentisse implementazioni open-source delle specifiche HDMI. Gli ingegneri Linux di AMD, in collaborazione con il team legale, hanno valutato tutte le funzionalità HDMI per determinare se potessero essere integrate nel driver open-source Radeon. Tuttavia, nonostante i mesi dedicati all'ingegneria e alla prototipazione del codice per le funzionalità HDMI 2.1+, l'HDMI Forum ha respinto la richiesta di supporto del driver open-source da parte di AMD.

AMD potrebbe dover considerare soluzioni alternative, come l'incorporazione di più funzionalità nel firmware closed-source o l'utilizzo del blocco IP PSP per proteggere alcuni aspetti delle specifiche HDMI. Tuttavia, al momento la mancanza di supporto delle funzionalità HDMI 2.1+ nei driver open-source rimane una realtà. Di conseguenza, si consiglia agli sostenitori dell'open-source di utilizzare DisplayPort per la migliore esperienza.