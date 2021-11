Nuove CPU Alder Lake mobile avvistate in popolari benchmark

Un nuovo risultato registrato nel benchmark SiSoftware ci permette di dare un primo sguardo a uno dei processori mobili Alder Lake-M di Intel. Secondo i dati, questo chip Alder Lake presenterà una configurazione a dieci core con una frequenza di boost fino a 4,7 GHz, insieme al supporto per le memorie LPDDR5. Questo è il primo chip Alder Lake-M apparso in qualsiasi benchmark, il che suggerisce che la CPU è ancora un prototipo. Ciò è in parte confermato dal fatto che è stata testata su una Intel Reference Validation Platform. Quello che sappiamo di Alder Lake-M è che sarà una delle linee di processori Intel più efficienti dal punto di vista energetico della generazione. Le CPU saranno destinate a notebook e ultrabook a bassa potenza, progettate per concentrarsi sull’efficienza energetica piuttosto che sulle prestazioni, come i modelli Alder Lake-P.

Photo Credit: SiSoftware

La configurazione principale di Alder Lake-M costituisce la sua caratteristica più interessante. Sarà basata su quello che Intel chiama design UP4, che raggiunge il massimo a due P-core e otto E-core. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto ai chip mobile e desktop, che utilizzano una quantità uguale (o quasi uguale) di P-core ed E-core. I risultati di SiSoftware riflettono anche questo particolare, dato che è stato riportato un design a 10 core. Ma la cosa strana è l’indicazione di 20 thread, ma potrebbe essere un errore da parte di SiSoftware. Altre specifiche includono 5MB di cache L2 e 12MB di cache L3, una frequenza di base di 806MHz e un boost clock di 4,7GHz. Il chip sfrutta anche le memorie LPDDR5, stando alla sigla LP5 nel nome. Ciò significa che Alder Lake-M sarà una delle prime piattaforme mobili a adottare la memoria DDR5 a basso profilo, la cui larghezza di banda dovrebbe essere simile alla normale DDR5.

Secondo i benchmark di SiSoftware, inclusi i test Processor Multi-Media, Cryptography, Financial Analysis e Scientific Analysis, il chip Alder Lake-M ha prestazioni simili a un Ryzen 3 2200G. Tuttavia, questi risultati fanno riferimento a un chip ancora prototipale e i benchmark di SiSoftware sono altamente specifici per determinati carichi di lavoro, quindi le prestazioni del mondo reale sono ancora una grande incognita. Infine, vi riportiamo che su Geekbench è apparso recentemente anche il Core i7-1260P, processore Alder Lake-P U28 con 4 P-Core e 8 E-Core, che ha ottenuto 1.442 nel test Single-Core e 4.190 in quello Multi-Core.