Mancano davvero poche settimane al lancio delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4000. Infatti, Jensen Huang, CEO dell’azienda. ha recentemente annunciato che verranno presto svelate ulteriori novità sulle nuove schede all’evento del GTC 2022, il cui keynote si terrà il 20 settembre. Tuttavia, sembra che l’azienda californiana non sia impegnata solo su nuovi prodotti basati sull’architettura “Ada Lovelace”, ma potrebbe rendere disponibili nuovi modelli RTX 3000 (“Ampere”).

In particolare, secondo quanto riportato dal leaker Zed Wang, alias MEGAsizedGPU su Twitter, la società dovrebbe commercializzare il prossimo ottobre le nuove GeForce RTX 3060 8GB, RTX 3060 Ti con GDDR6X e RTX 3070 Ti con GPU GA102. È possibile che NVIDIA abbia deciso di lanciare queste schede per offrire alcune novità per la fascia media del mercato in attesa della RTX 4060, il cui debutto potrebbe essere ancora lontano.

Upcoming RTX30 lineup: 3060 8G

GA106 128bit 8GD6 3060Ti D6X

GA104 256bit 8GD6X 3070Ti

GA102 256bit 8GD6X — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 7, 2022

Tradizionalmente, la serie RTX xx60 è quella più popolare tra i videogiocatori, dato che solitamente offre un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Proprio per questo motivo, molti potrebbero guardare con estremo interesse alla RTX 3060 8GB per risparmiare qualcosa (anche se non conosciamo, al momento, eventuali tagli anche ad altre specifiche oltre l’ampiezza del bus delle memorie). Invece, dobbiamo aspettarci maggiori performance dal refresh della RTX 3060 Ti, che dovrebbe beneficiare del passaggio dalle GDDR6 14Gb/s alle GDDR6X a 19Gb/s, con un aumento di circa il 35% a livello di larghezza di banda. Interessante l’impiego della GPU GA102, chip solitamente destinato alle schede di fascia alta, sulla RTX 3070 Ti.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere pazientare ancora qualche settimana per saperne di più sulle intenzioni di NVIDIA inerenti alle prossime schede in arrivo.