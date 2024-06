Queste immagini del Google Pixel Watch 3 XL mostrano un display più grande e il nuovo design

Le recenti indiscrezioni riguardo il lancio della nuova Pixel Watch 3 XL di Google hanno suscitato grande interesse tra i fan in attesa. Grazie ad alcune immagini trapelate, sono emersi alcuni dettagli su questo dispositivo: tra le novità spiccano le dimensioni, che si prospettano superiori rispetto ai modelli precedenti, nonostante lo smartwatch sembra manterrà stesso design elegante che ha caratterizzato l'originale Pixel Watch.

Contrariamente alle aspettative che vedevano il nuovo modello chiamarsi Pixel Watch 3 Pro, in linea con la nomenclatura adottata per i telefoni top di gamma di Google, l'azienda ha optato per il nome Pixel Watch 3 XL. Questo cambio di denominazione segnala un incremento nelle dimensioni del display, che ora misura 1,45 pollici, contro i 1,2 pollici del Pixel Watch 3 precedente, e probabilmente una batteria più capace, anche se non sono emerse ulteriori differenze significative nelle specifiche tecniche.

Il design segue l'usuale linea elegante, con la cassa dello smartwatch che presenta curvature sinuose ispirate alla forma di una goccia d'acqua, mantenendo la ghiera touch e un pulsante posizionato sopra di essa sulla parte destra. Nonostante questa continuità stilistica, il nuovo Pixel Watch 3 XL si distingue per essere più spesso, con un corpo che misura 13.89mm.

Le dimensioni maggiori non riguardano solo il display e il corpo dell'orologio, ma interessano anche il sistema di attacco per il cinturino. Infatti, il Pixel Watch 3 XL adotterà un sistema di aggancio più grande, il che significa che i cinturini dei precedenti modelli di Pixel Watch non saranno compatibili con questa nuova versione.

La presentazione ufficiale dei nuovi dispositivi Pixel Watch è attesa per il prossimo evento dedicato all'hardware di Google, previsto per la fine dell'anno. Gli appassionati degli smartwatch Wear OS attendono con impazienza maggiori dettagli, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di una maggiore autonomia della batteria e le potenziali nuove funzionalità legate all'impiego di sensori più avanzati.