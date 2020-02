In arrivo nuove schede madri B550 e Z490 da Gigabyte

Gigabyte ha presentato diverse nuove schede madre all’ufficio regolatorio della Commissione economica eurasiatica. Una parte con chipset Z490 / W480 Intel che utilizzerà il nuovo socket LGA1200, e l’altra AMD con chipset B550.

Le prime comprendono prodotti delle fasce già note AORUS e DESIGNARE, ma è comparsa anche una nuova famiglia di prodotti chiamata VISION, che annovera fra le righe una scheda con chipset W480 destinato con tutta probabilità alle workstation.

Sul fronte AMD, i prodotti della linea AORUS sono almeno sei, ma è previsto anche il lancio di una nuova serie GAMING (X) sempre con chipset B550, pensata per il mercato mid-range e quindi con meno features o finiture rispetto alle prime.

Finora AMD è stata piuttosto silenziosa riguardo alle sue schede con il nuovo chipset B550. All’attivo per ora ne esiste un solo modello nella versione B550A, destinata però al mercato OEM, e che rispetto alle versioni “non A” supporta il PCI Express fino alla versione 3.0. A ottobre 2019 Roberk Hallock ha spiegato per AMD in un post Reddit che questa non è che una variante del chipset “Promontory-LP” studiata per l’uso in sistemi preassemblati. Ci si aspetta quindi che B550 sia il primo chipset AMD nella fascia media a supportare il PCIe 4.0.

Tra le proposte di AMD troviamo anche schede con i suffissi -M e -I, segno che Gigabyte ha in serbo motherboard in formato Micro-ATX e Mini-ITX, oltre alle classiche ATX. Qui sotto vi lasciamo una tabella che riassume tutte le schede madri trapelate finora.

AMD B550 (socket AM4) Intel Z490 (socket LGA1200) B550 AORUS MASTER Z490 UD AC B550 AORUS ELITE Z490 VISION G B550 AORUS PRO AC Z490 VISION D B550I AORUS PRO AX W480 VISION D B550 AORUS PRO – B550M AORUS PRO – B550 GAMING X – B550M GAMING – B550M DS3H AC – B550M DS3H – B550M H – B550M S2H –