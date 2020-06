Nuovi HP OMEN e Pavillion Gaming, i vostri prossimi laptop e accessori da gioco?

HP ha appena annunciato tantissimi nuovi prodotti delle famiglie OMEN e Pavillion Gaming dedicati ai giocatori più esigenti. Laptop, schermi, altoparlanti e cuffie: andiamo a scoprire assieme le novità che andranno ad accompagnare le vostre sessioni di gioco in casa ed in mobilità.

Uno studio condotto da HP OMEN Research nel maggio appena trascorso ha trovato che l’80% delle persone negli Stati Uniti è d’accordo sul fatto che giocare ai videogiochi offre una via di fuga in questi tempi senza precedenti e il 73% di essi cita il “relax” come uno dei motivi per cui gioca. Secondo i test eseguiti con la Adult Hope Scale, il 64% degli americani che hanno iniziato a giocare durante la quarantena di COVID-19 si sentono più speranzosi e il 39% dichiara una riduzione dello stress.

“Ora più che mai, il gaming serve come uno sbocco per l’intrattenimento, la connessione sociale e il relax per i giocatori nuovi e vecchi” ha affermato Judy Johnson, Direttrice della divisione Gaming and Esports di HP Inc.

OMEN 15

Il primo prodotto che ci è stato presentato da Angelica Yang, NPI Content Manager Gaming Laptops, è il nuovo portatile da gaming OMEN 15 dedicato ai cosiddetti power users. Lo chassis di OMEN 15 è stato rivisto nella sua interezza e sicuramente il cambiamento che più attira l’attenzione a prima vista è il nuovo logo a diamante OMEN posto sulla scocca, dietro al display, colorato con un gradiente blu-verde.

L’intero design è stato rivisitato per essere più semplice, minimale, maturo e permettere quindi l’utilizzo del portatile da gaming anche in ambito lavorativo o scolastico: OMEN 15 è un dispositivo nato per il gaming ma pensato per adattarsi ad ogni situazione senza essere esageratamente vistoso. Disponibile in due colorazioni in base alla configurazione scelta (di cui parleremo più avanti), OMEN 15 è il più piccolo laptop da 15″ al mondo dal prezzo inferiore ai $1000, anche grazie allo spessore ridotto dell’11% rispetto al modello precedente.

Per tenere a bada la componentistica di alto livello nel cuore del laptop, HP ha dovuto studiare un nuovo sistema di ventilazione. OMEN Tempest Cooling System utilizza due ventole (il 15% più grandi e con alette dalla dimensione maggiorata del 25%) per aspirare l’aria fresca dal fondo del portatile, dove è presente una nuova e più estesa presa d’aria, e portarla verso le componenti. L’aria calda viene poi espulsa dai lati e sul retro del display dall’ampia apertura che occupa tutto il bordo posteriore del portatile.

Per il monitoraggio delle temperature ed il controllo della velocità della ventola, HP ha utilizzato per la prima volta su un portatile da gaming dei sensori termici ad infrarossi (IR thermopile sensors) che garantiscono misurazioni più precise rispetto ai classici sensori a contatto con la componentistica.

Parlando di componenti, OMEN 15 è disponibile in due varianti personalizzabili: la colorazione Shadow Black utilizza CPU Intel 10th Gen. serie H fino all’i7 mentre la variante Mica Silver, per la prima volta in assoluto su un prodotto OMEN, utilizza CPU AMD fino al Ryzen 7 serie 4000H. Entrambe le varianti possono essere configurate con massimo 32GB di RAM DDR4 e archiviazione dati veloce: si può arrivare ad un massimo di 1TB di SSD PCIe o due SSD PCIe in RAID 0. Sia la RAM che le SSD possono essere sostituite facilmente dagli utenti aprendo con un singolo cacciavite il pannello posto sul fondo di OMEN 15, pannello che può essere aperto anche solo per la pulizia del PC dato che le prese d’aria non sono filtrate.

La parte grafica è affidata a GPU Nvidia su entrambi i modelli con configurazioni possibili che includono GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 Max-Q e RTX 2070 Super Max-Q. Perché Nvidia? La risposta è semplice, il display 15,6″ di questo portatile OMEN supporta G-SYNC ed è configurabile con pannelli UHD con refresh rate a 120Hz o FHD a 300Hz ed è disponibile una variante OLED (che però dovrebbe operare a frequenza standard).

HP ha aggiornato anche il software OMEN Command Center che ora gestisce in modo più preciso l’allocazione di potenza GPU e CPU per prestazioni migliori. È possibile utilizzare il software per personalizzare i vari profili relativi alle performance in base al programma o cambiare la GPU attiva tra il modello discreto e quello integrato. Command Center permette anche la personalizzazione dell’illuminazione RGB di ogni singolo tasto della tastiera dal layout tenkeyless: nonostante il design senza tastierino numerico, HP è riuscita a mantenere su OMEN 15 il posizionamento simil-desktop delle frecce e dei tasti posizionati subito al di sopra di esse.

HP OMEN 15

OMEN 15 con CPU Intel sarà disponibile a partire dal 2 giugno tramite la catena americana BestBuy e su HP.com, mentre la variante AMD sempre dal 2 giugno tramite BestBuy ma solo dal 10 giungo sul sito ufficiale HP. Entrambi i modelli sono proposti a partire da $999 sul territorio americano, prezzi e disponibilità per il nostro Paese verranno annunciati in seguito.

Mouse da gaming OMEN Vector e Vector Essential

I due nuovi mouse da gaming OMEN ci sono stati presentati, assieme ad altri accessori di cui potete leggere in questo articolo, da Eric Galyean NPI Content Manager Gaming Displays & Accessories di HP.

OMEN Vector e Vector Essential sono stati realizzati con attenzione particolare al sensore ottico, componente ritenuta la più importante quando si parla di mouse da gioco. Entrambi i prodotti montano un sensore PixArt personalizzato da HP e chiamati OMEN Radar 1 (PAW3327) e OMEN Radar 3 (PAW3389) rispettivamente per Vector Essential e Vector.

Entrambi sono mouse da gaming a 6 pulsanti con Vector, il modello top di gamma, che dispone di un sistema di 5 pesi per un totale di 25g che è possibile aggiungere al mouse per modificarne il feeling durante le sessioni di gioco e di una zona di illuminazione RGB in più rispetto al fratello minore Vector Essential. Entrambi i modelli sono completamente personalizzabili nei colori e nelle funzioni dei singoli pulsanti dal nuovo OMEN Command Center.

Modello OMEN Vector Essential OMEN Vector Sensore OMEN Radar 1 (PixArt PAW3327) OMEN Radar 3 (PixArt PAW3389) Accuratezza 97% 99% Risoluzione 7200dpi 16000dpi Accelerazione 30g 50g Velocità di tracciamento 220IPS 400IPS Range DPI 200-7200 dpi 100-16000 dpi

HP OMEN Vector Essential

HP OMEN Vector

OMEN Vector Essential e OMEN Vector saranno disponibili tramite il sito HP.com al prezzo di $29,99 e $49,99 rispettivamente a partire da giugno.

Auricolari OMEN Dyad Earbuds

A completare la lista delle novità per quanto riguarda la famiglia OMEN troviamo le cuffie auricolari OMEN Dryad Earbuds. Questi auricolari utilizzano la tecnologia dual driver per ottenere un suono bilanciato ed un’alta qualità, inoltre HP include nella confezione di vendita tre gommini e tre alette di dimensioni diverse per permettere agli utenti di trovare il comfort migliore durante l’ascolto. Bonus: nella confezione troverete anche un paio di gommini in foam di altissima qualità marcati Comply che personalmente utilizzo su molti modelli di auricolari che possiedo e trovo siano tra le migliori soluzioni presenti sul mercato.

Le OMEN Dyad Earbuds hanno un cavo flat anti attorcigliamento che permette alle cuffie di essere indossate anche al di sotto di un paio di cuffie over-ear, pratica comune tra i professionisti Esport. Su questo cavo, che termina con un jack da 3,5mm, sono posizionati i controlli in-line ed il microfono.

Le OMEN Dyad sono già disponibili in Europa sul sito ufficiale HP al prezzo di 49,99 euro.

HP Pavillion Gaming 16

Non solo prodotti OMEN, HP ha presentato anche un portatile da gioco della famiglia Pavillion. Il nuovo HP Pavillion Gaming 16 è il primo laptop dotato di display da 16″ dell’azienda.

HP ha affermato di non voler entrare in competizione con i più pesanti e ingombranti portatili da 17″ in circolazione, la diagonale è stata scelta per essere adattata alle dimensioni dei laptop da 15″ offrendo il 7% in più di area dedicata al display in un portatile dalle stesse dimensioni. Il pannello scelto è un IPS con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 144Hz, la luminosità massima raggiunta dal pannello è di 300 nits mentre è in grado di coprire il 72% della gamma colori NTSC.

HP Pavillion Gaming 16 è stato realizzato con un design riconoscibile e dalle linee spigolose e aggressive, dispone della potenza necessaria sia al gioco che al lavoro professionale anche se non compete con la nuova soluzione top di gamma di OMEN: è possibile scegliere tra Intel Core i5 o i7 di decima generazione per la CPU mentre come GPU è possibile configurare fino ad una Nvidia RTX 2060 Max-Q.

HP Pavillion Gaming 16

HP Pavillion Gaming 16 sarà disponibile sul suolo americano da giugno al prezzo di partenza di $799,99, come al solito vi aggiorneremo riguardo prezzi e disponibilità per l’Italia.

HP X1000 Wireless Gaming Headset

Le prime cuffie wireless da gaming di HP, le HP X1000, sono pensate per i videogiocatori che vogliono liberarsi dai fastidiosi cavi sulla propria scrivania ma non vogliono compromettere la propria esperienza audio con latenza troppo alta o qualità inferiore.

Queste cuffie da gaming sono pensate per l’utilizzo prolungato e hanno un occhio di riguardo per il comfort. I driver utilizzati sono da 15mm ed è supportato l’audio surround a 7.1 canali per un’immersione completa nelle sessioni di gioco. Il padiglione sinistro, dove sono posizionati tutti i pulsanti ed il microfono, si può aprire e contiene il dongle USB necessario alla connessione con il PC. Il microfono dispone di un LED alla sua estremità che si colora di rosso quando l’input audio è disattivato.

La ricarica avviene tramite MicroUSB, niente ricarica rapida dunque, e HP promette fino a 20 ore di durata della batteria. Le HP X1000 sono controllabili e configurabili da OMEN Command Center dove è presente anche un comodo equalizzatore.

Le HP X1000 Wireless Gaming Headset saranno acquistabili ad agosto tramite HP.com al prezzo di $99,99.

Schermo HP X24c e altoparlanti HP Gaming Speakers X1000

HP ha pensato anche ad un monitor e degli speaker 2.1 da gaming per chi dispone di un setup desktop.

HP X24c è il monitor da gaming più curvo mai realizzato da HP con un raggio di curvatura di 1500R che permette una migliore immersione, soprattutto se utilizzato in configurazione multi monitor grazie alle cornici ridotte ai lati. Il pannello dalla diagonale di 23,3″ arriva a 144Hz di frequenza di aggiornamento massima e supporta il refresh rate variabile AMD FreeSync Premium.

HP X24c non dispone di speaker audio integrati ma HP ha pensato anche a questo con i suoi speaker X1000 che sono pensati proprio per l’utilizzo sotto ad un monitor. Il sistema 2.1 (composto da due speaker principali ed un subwoofer) ha un design decisamente unico nel suo genere, moderno ed accattivante, che si adatta certamente alle scrivanie dei gamer sempre più spesso illuminate da computer e accessori dotati di LED RGB.

L’altoparlante destro dispone di una comoda manopola per la regolazione del volume mentre è possibile regolarne l’equalizzazione audio via software grazie all’integrazione con OMEN Command Center, da cui è possibile anche configurare i LED RGB presenti sui due speaker principali.

HP X24c

HP Gaming Speakers X1000

Per poter mettere le mani su questi due prodotti bisognerà attendere ottobre di quest’anno. HP X24c sarà offerto alla cifra di $249,99 mentre gli HP Gaming Spekers X1000 costeranno $99,99 sempre dal sito ufficiale HP.

Cosa ne pensate di questa nuova carrellata di prodotti HP e OMEN dedicati al gaming?