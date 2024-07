Con questa mod potete scrivere in codice Morse chiudendo a ritmo il coperchio del laptop

Un utente GitHub che risponde al nome di Jesse Li ha recentemente condiviso un progetto davvero bizzarro, ma tremendamente interessante. Si tratta di un'app open-source chiamata Open and Shut che permette di digitare in codice Morse chiudendo e aprendo il coperchio del laptop. Il progetto "Open and Shut" è stato sviluppato per Linux con una versione dedicata anche a Wayland, è stato dimostrato con un Lenovo Thinkpad, noto per la sua durabilità, sicuramente superiore alla media dei laptop.

Se per diletto voleste provare con mano, vi consigliamo vivamente di considerare prima la robustezza del vostro notebook, in particolare delle cerniere e delle cornici dello schermo. I portatili con cerniere delicate o cornici sottili potrebbero non essere adatti a questo tipo di utilizzo. Tuttavia, per chi possiede vecchi modelli con schermi resistenti e cerniere già usurate, questa applicazione potrebbe divertente da sperimentare.

In passato, abbiamo trattato argomenti come la trasmissione e la ricezione del codice Morse su Raspberry Pi e un mod per Pi Zero W che converte i messaggi di Telegram in codice Morse tramite luci lampeggianti. Il codice Morse, oggi, ha utilizzi limitati per la maggior parte dei consumatori, ma resta prezioso in situazioni in cui altri metodi elettronici non sono disponibili o possono fallire, come nelle comunicazioni tra aerei e navi, oltre a numerose storie di salvataggi famosi nel corso della storia.

È improbabile che questa mod faccia la storia, ma potrebbe offrire un'esperienza divertente per chi vuole dilettarsi con il codice Morse. Essendo open-source, può essere configurato per input da tastiera in codice Morse, ma anche per usi ancora più creativi e divertenti.

Anche se le connessioni Wi-Fi sono sempre più potenti e libere da vincoli, ci sono ancora tanti appassionati della tecnologia che usano il codice Morse. Per chi non lo sapesse, il codice Morse è un sistema di comunicazione inventato da Samuel Morse e Alfred Vail nel 1830. Le sue origini e sviluppo sono strettamente legate alla storia del telegrafo elettrico, dispositivo che divenne fondamentale per le comunicazioni nel 1800.