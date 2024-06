Apple rischia una multa da 38 miliardi di dollari per aver violato il DMA imposto dall'UE

Secondo quanto affermato dagli organi competenti nella loro decisione preliminare di lunedì, le politiche di "steering" dell'App Store di Apple violano il Digital Markets Act dell'Unione Europea ostacolando la concorrenza. La Commissione Europea ha anche avviato una nuova indagine sul supporto di Apple per i mercati alternativi di iOS in Europa, incluse le commissioni di tecnologia base addebitate agli sviluppatori.

Margrethe Vestager, capo della politica di concorrenza in Europa, ha dichiarato:

"La nostra posizione preliminare è che Apple non consente pienamente lo steering. Lo steering è fondamentale per garantire che gli sviluppatori di app dipendano meno dagli app store dei gatekeeper e che i consumatori siano consapevoli di offerte migliori."

Secondo il DMA, Apple e altri cosiddetti "gatekeeper" devono consentire agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso offerte esterne ai loro app store senza alcun addebito. I gatekeeper coinvolti devono essere completamente conformi alle regole entro marzo 2024. Tra questi, oltre ad Apple, ci sono: Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta e Microsoft.

Secondo quanto dichiarato da Peter Ajemian, portavoce di Apple, in un comunicato:

"Negli ultimi mesi, Apple ha apportato numerosi cambiamenti per conformarsi al DMA, in risposta ai feedback degli sviluppatori e della Commissione Europea,"..."Tutti gli sviluppatori che operano nell'UE sull'App Store hanno l'opportunità di utilizzare le funzionalità che abbiamo introdotto, inclusa la possibilità di indirizzare gli utenti dell'app al web per completare gli acquisti a un tasso molto competitivo. Come facciamo da sempre, continueremo ad ascoltare e a collaborare con la Commissione Europea."

Cosa rischia Apple

Apple è la prima azienda ad essere accusata secondo le norme del DMA dopo che l'autorità di concorrenza dell'UE ha avviato diverse indagini a marzo. Anche Meta e Google sono sotto scrutinio per non conformità. Apple ha tempo per rispondere alla valutazione preliminare della Commissione Europea prima della decisione finale attesa per marzo 2025. Apple potrebbe essere multata fino al 10% del suo fatturato globale annuo per violazione, pari a circa 38 miliardi di dollari secondo i numeri dell'anno scorso. La multa può aumentare al 20% per violazioni ripetute.

L'azienda di Cupertino era stata precedentemente multata per 1,84 miliardi di euro (circa 2 miliardi di dollari) dai regolatori antitrust dell'UE per le pratiche anti-steering dell'App Store in un caso risalente a prima del DMA. Quella multa derivava da una causa del 2020 annunciata dopo una denuncia antitrust presentata da Spotify.

La Commissione Europea ha anche aperto nuovi procedimenti riguardanti il supporto di Apple per i marketplace di app iOS alternativi. Questa indagine si concentra sulla contestata commissione tecnologica di base, il complesso processo multi-step richiesto agli utenti per installare i marketplace di terze parti e i requisiti di idoneità per gli sviluppatori.

"Abbiamo anche aperto procedimenti contro Apple in relazione alla cosiddetta commissione tecnologica di base e a varie regole per consentire app store di terze parti e sideloading," ha detto Vestager. "La comunità degli sviluppatori e i consumatori sono desiderosi di offrire alternative all'App Store. Indagheremo per garantire che Apple non ostacoli questi sforzi."

Venerdì, Apple ha attribuito alle "incertezze normative" legate al DMA il ritardo del lancio delle funzioni chiave di iOS 18 per gli utenti europei quest'anno. L'azienda ha spiegato che i requisiti di interoperabilità potrebbero compromettere la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati.