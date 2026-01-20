Nuovo SSD in alluminio TerraMaster: focus su performance e gestione termica

TerraMaster alza l’asticella dello storage portatile ad alte prestazioni con il nuovo D1 SSD Pro, un enclosure per SSD NVMe M.2 compatibile Thunderbolt 5 che punta dritto al pubblico professionale. La buona notizia per chi vuole metterci subito le mani sopra è che il prodotto è già disponibile su Amazon e, per le prime due settimane dal lancio, è possibile ottenere uno sconto del 15% tramite coupon, rendendolo ancora più interessante per creator, videomaker e power user.

Prestazioni da riferimento: fino a 80 Gbps

Il TerraMaster D1 SSD Pro è progettato per sfruttare appieno la banda Thunderbolt 5 da 80 Gbps, offrendo velocità reali che arrivano fino a 7.061 MB/s in lettura e 6.816 MB/s in scrittura. Numeri che, nella pratica, si traducono nella possibilità di trasferire un file da 6 GB in circa un secondo, un vantaggio concreto per chi lavora quotidianamente con video 4K e 8K, fotografie ad altissima risoluzione o grandi dataset.

Uno dei punti di forza del D1 SSD Pro è l’architettura dual-chip certificata Intel, che abbina il controller Thunderbolt Intel JHL9480 al bridge JMS583. Questa soluzione garantisce compatibilità nativa non solo con Thunderbolt 5, ma anche con Thunderbolt 4 e 3, oltre al pieno supporto USB4 e USB 3.x. Il risultato è un enclosure stabile e versatile, utilizzabile senza problemi su Mac, PC Windows, workstation mobili e dispositivi compatibili USB-C.

All’interno trova posto un singolo SSD M.2 2280 NVMe, compatibile con unità PCIe 3.0, 4.0 e 5.0, per una capacità massima che può arrivare fino a 8 TB. In abbinamento a modelli di fascia alta come il Samsung 990 Pro, il D1 SSD Pro mostra tutto il suo potenziale, superando nettamente le prestazioni delle tradizionali soluzioni Thunderbolt da 40 Gbps.

Design fanless in alluminio: silenzio assoluto

TerraMaster ha scelto un corpo in alluminio aerospaziale lavorato CNC, con una superficie maggiorata per favorire la dissipazione passiva del calore. L’assenza totale di ventole consente al D1 SSD Pro di funzionare in completo silenzio, anche sotto carichi prolungati, un aspetto fondamentale per studi di montaggio, ambienti di produzione e set video.

Il nuovo SSD è pensato per affiancare al meglio i più recenti sistemi Apple, inclusi MacBook Pro con chip M4 Pro e M4 Max, Mac mini e Mac Studio, ma non esclude il mondo Windows: è pienamente compatibile con Windows 11 (24H2 o successivo) e con i portatili dotati di Thunderbolt 5 basati su processori Intel Core Ultra di nuova generazione. Supporta i principali file system, tra cui APFS, NTFS, exFAT ed EXT4.

Con un peso di circa 300 grammi e dimensioni contenute, il D1 SSD Pro è facile da trasportare nello zaino o nella borsa del laptop. L’alimentazione avviene direttamente tramite USB-C, con un consumo massimo di 8,1 watt, ideale anche per l’uso in mobilità. Il TerraMaster D1 SSD Pro è in vendita su Amazon a 269,99€. Come promozione di lancio, per le prime due settimane è attivo un coupon che consente di ottenere il 15% di sconto, un’occasione da non perdere per chi cerca uno storage esterno di fascia altissima con prestazioni da desktop in formato portatile.