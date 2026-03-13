Nelle app di messaggistica su Android, Google Messaggi ha sempre rappresentato un punto di riferimento fondamentale, essendo l'applicazione predefinita su numerosi flagship Android — dai dispositivi Pixel ai Samsung Galaxy, fino agli smartphone di altri produttori come OnePlus. Tuttavia, nonostante la sua diffusione capillare, l'app ha sofferto per anni di una lacuna funzionale che ha fatto storcere il naso a milioni di utenti: l'impossibilità di selezionare e copiare solo una porzione specifica di un messaggio di testo. Una limitazione che, nell'ecosistema digitale quotidiano fatto di OTP bancari, link e indirizzi da estrarre rapidamente, si è rivelata una vera e propria fonte di frustrazione.

Con la versione beta v20260306 di Google Messaggi, la situazione sembra finalmente destinata a cambiare. Il nuovo aggiornamento introduce la possibilità di tenere premuto e trascinare il dito per selezionare una porzione specifica del testo all'interno di un messaggio, abilitando una copia mirata senza dover necessariamente prendere l'intero contenuto. La funzionalità è stata confermata e documentata su un dispositivo OnePlus 13R, dove il comportamento risulta già operativo.

Il problema che questa patch risolve è più impattante di quanto possa sembrare a prima vista. Fino ad oggi, la pressione prolungata su un messaggio in Google Messages mostrava esclusivamente il pulsante "Copia", che trasferiva negli appunti l'intero testo del messaggio. Per chi doveva estrarre solo un codice OTP, un indirizzo stradale o un link da un paragrafo più lungo, l'unica soluzione era incollare il messaggio completo in un'altra app — un blocco note, un campo di ricerca, qualsiasi editor di testo — per poi selezionare manualmente la parte rilevante. Un workflow macchinoso che non si addice a un'applicazione di comunicazione moderna.

La nuova funzione consente di tenere premuto e trascinare per selezionare porzioni specifiche di testo, eliminando il passaggio intermedio attraverso app di terze parti che milioni di utenti Android erano costretti a fare ogni giorno.

Il rollout attuale è di tipo staged, ovvero progressivo: non tutti gli utenti iscritti al canale beta ricevono la funzionalità simultaneamente, anche quando eseguono esattamente la stessa versione dell'app. Questa modalità di distribuzione graduale è comune nelle piattaforme Google e serve a monitorare la stabilità della feature prima di un'adozione su scala globale. Chi possiede la funzione può comunque continuare a usare il classico tasto "Copia" per duplicare l'intero messaggio, mantenendo la retrocompatibilità con il comportamento precedente.

Dal punto di vista dell'esperienza utente, l'implementazione si allinea a ciò che altre app di messaggistica come WhatsApp e Telegram offrono già da tempo, colmando un gap competitivo che aveva spinto diversi utenti a preferire soluzioni alternative.