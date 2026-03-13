Avatar di Ospite SSD_Mind #686 0
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ma quindi pure nella beta non ce l'hanno tutti?? io sono iscritto da mesi e non ho ancora visto niente di nuovo, google fa sempre così
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Avatar di Ospite Lag Soul #600 0
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finalmente. quante volte ho dovuto aprire il blocco note solo per copiare un codice dall'SMS. roba che WhatsApp fa da anni e Google si è svegliata adesso
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