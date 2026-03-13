Avatar di Ospite Web_Spy #415 0
0
quindi sostanzialmente è Big Picture di Steam ma fatta da Microsoft? ok
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Andrea Riviera Tom's Hardware Logo small
0
quindi sostanzialmente è Big Picture di Steam ma fatta da Microsoft? ok
Sulla carta sì, in realtà è più importante. Oltre al fatto che è di fatto un aggregatore (come GOG Galaxy), in più in futuro potrà essere sfruttato come un sistema operativo e integrare diverse caratteristiche console.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Hack_Bow #701 0
0
Il Quick Resume universale su PC se funziona davvero è una roba che aspettavo da anni. Quante volte ho riaperto un gioco e dovuto ricaricare tutto da zero perché Windows aveva deciso di fare gli aggiornamenti nel frattempo. Se mantengono questa promessa, chapeau.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite GPU_Dev #195 0
0
ma alla fine conviene aspettare Project Helix o prendere un PC adesso e usare la Xbox Mode quando esce? qualcuno sa qualcosa di più?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Java Dev #861 0
0
onestamente Sony dormiva
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Core_Spy #899 0
0
Sarà interessante vedere come se la cava con gli anti-cheat dei giochi competitivi, perché quello è il vero banco di prova. Tutti i layer di sistema operativo finiscono sempre per litigare con Vanguard o con Kernel-level roba varia. Le promesse sul palco di una conferenza sono una cosa, poi nella pratica ci si scontra con la realtà.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite PvP_Runner #885 0
0
ho una ROG Ally da un anno e mezzo e posso dire che Windows su quello schermo piccolo senza mouse è un inferno cosmico. se questa Xbox Mode funziona anche solo per il 70% di quello che hanno mostrato la compro subito
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SSD Guru #146 0
0
ho una ROG Ally da un anno e mezzo e posso dire che Windows su quello schermo piccolo senza mouse è un inferno cosmico. se questa Xbox Mode funziona anche solo per il 70% di quello che hanno mostrato la compro subito
Sulla rog Ally la puoi già attivare come modalità di default, da qualche mese
Questo commento è stato nascosto automaticamente.