La GDC è il luogo in cui gli sviluppatori parlano agli sviluppatori, un palcoscenico fatto di poligoni, IA e complessi calcoli di rendering. Nonostante ciò, quest'anno, l'annuncio che ha letteralmente monopolizzato le discussioni nell'Internet riguarda Project Helix, ovvero la nuova "console" ibrida di Microsoft che punta a unire Xbox e PC in un'unica piattaforma da salotto (o perché no, anche da ufficio).

Quello di cui vi parlerò oggi, però, non è di Project Helix, ma bensì di un "software", un cambio di interfaccia, una visione. Microsoft ha infatti tolto il velo sulla "Xbox Mode", e nel farlo, ha silenziosamente posato la prima, pesantissima pietra angolare per il futuro del gaming su PC e per la sua prossima generazione.

L'ingombrante eredità di Windows e la lezione di ROG Ally

Giocare su PC, ancora oggi, significa spesso lottare contro il proprio sistema operativo (per la maggior parte dei casi Windows 11). Significa destreggiarsi tra una mezza dozzina di launcher diversi (Steam, Epic, Battle.net, EA App, Ubisoft Connect), aggiornare driver della scheda video sperando che non rompano la compatibilità con il nostro titolo preferito, chiudere processi in background e navigare in un'interfaccia che è stata pensata per la produttività d'ufficio, non per essere comandata con due levette analogiche comodamente sdraiati sul divano.

Questa criticità è emersa in tutta la sua drammatica evidenza con l'esplosione del mercato degli handheld, i PC mobile da gaming. Quando aziende come ASUS hanno lanciato dispositivi come la ROG Ally X, si sono scontrate praticamente con un muro di gomma.

L'hardware era ed è ancora di altissimo livello, ma il software è rimasto per molti un incubo, motivo che ha reso preferibile giocare su Steam Deck o su piattaforme con la disponibilità di SteamOS. Fino a pochi mesi fa, Windows su uno schermo da sette pollici, senza mouse e tastiera, era un'esperienza goffa e frustrante se si giocava su qualsiasi altro client non fosse Steam con la sua BIG Picture.

La Xbox Mode per WIndows 11 presentata alla GDC non è invece un cerotto, ma il risultato di quel primo esperimento avvenuto con Xbox ROG Ally. È un livello del sistema operativo (un "layer") che si sovrappone a Windows, trasformando letteralmente qualsiasi PC compatibile in una console.

Che cos'è la Xbox Mode?

Attivando la Xbox Mode, il desktop scompare: scompaiono le icone, sparisce la barra delle applicazioni, svaniscono le notifiche di sistema invadenti. Il PC si riavvia in un ambiente protetto, intuitivo e navigabile al cento per cento tramite controller. L'interfaccia è un'evoluzione pulita e scattante della dashboard che abbiamo imparato ad amare (e a volte odiare) sulle nostre console Xbox One e Series X|S.

La differenza con lo Steam BIG Picture è che la Xbox Mode non si limita a lanciare i giochi acquistati sul Microsoft Store o presenti nel Game Pass. Funge da aggregatore universale. Grazie ad accordi stretti (e probabilmente molto onerosi) con le aziende partner, questa modalità è in grado di leggere e lanciare la vostra libreria di Steam, di Epic Games e di GOG direttamente dalla schermata principale, senza farvi mai vedere l'interfaccia dei launcher originali.

Si può dire che sia la quadratura del cerchio che generazioni di PC gamer sognavano. Significa accendere il proprio computer in salotto (o il proprio dispositivo portatile in treno) e trovarsi di fronte a un'esperienza puramente "plug-and-play".

Ancora più sbalorditiva è la promessa (anche se rimane tale, per ora) dell'introduzione del "Quick Resume" universale su PC: la possibilità di sospendere un gioco, mettere la macchina in standby, riaccenderla e riprendere la partita esattamente dove l'avevamo lasciata, una feature che fino a oggi era prerogativa esclusiva dei sistemi chiusi da salotto di Xbox Series X|S e che per molti è considerata un vero e proprio game changer.

Il cavallo di Troia per arginare l'impero di Valve

Da un punto di vista strettamente strategico e aziendale, la Xbox Mode è la risposta diretta, e tremendamente aggressiva, al dominio di Valve. Gabe Newell aveva capito anni fa che Windows era il vero collo di bottiglia per l'espansione del PC gaming nei salotti e in mobilità. Ha creato SteamOS, un sistema basato su Linux, e ha costruito lo Steam Deck, offrendo un'esperienza console perfetta e fluida che ha conquistato milioni di utenti.

Microsoft, che di Windows è la creatrice e la padrona assoluta, non poteva permettersi di restare a guardare mentre un sistema operativo basato sul pinguino le rubava il mercato del gaming emergente. Con la Xbox Mode, la divisione guidata da Asha Sharma sta armando il proprio ecosistema. Sta dicendo ai produttori di hardware (ASUS, Lenovo, MSI, ma anche ai costruttori di mini-PC da salotto): "Vi diamo noi il sistema operativo definitivo per il gaming". Il che non è roba da poco.

Sfruttando la capillarità di Windows, Microsoft sta iniettando il DNA di Xbox in decine di milioni di macchine, abbattendo la barriera psicologica che ha sempre tenuto separati i giocatori console, amanti della comodità, dai giocatori PC, cultori delle prestazioni. Ridendo e scherzando potrebbe riuscire davvero a rendere tutto come una Xbox.

Il preludio a Project Helix

L'annuncio della GDC è, in realtà, un gigantesco cartellone pubblicitario illuminato a giorno che ci indica la direzione esatta in cui sta viaggiando la prossima generazione di hardware Microsoft. A conti fatti questa modalità è la dimostrazione del percorso che vuole intraprendere Project Helix.

Project Helix sarà ufficialmente un ibrido tra un PC e una console, progettato per far girare non solo l'ecosistema Microsoft ma anche store di terze parti come Epic e Steam. Diventa naturale pensare che la Xbox Mode non sarà altro che il sistema operativo nativo di quella macchina.

Microsoft, invece di lanciare un nuovo sistema operativo chiuso insieme a un nuovo hardware nel 2027 o nel 2028, sperando che non ci siano bug catastrofici, sta distribuendo il software oggi. Lo sta affidando a milioni di utenti PC per testarlo, stressarlo, perfezionarlo e abituare il pubblico alla sua interfaccia.

Quando Project Helix arriverà fisicamente sugli scaffali dei negozi, non sarà un salto nel buio, ma bensì un qualcosa dove l'utenza saprà già esattamente come funziona, perché l'avrà già usato sul proprio computer desktop o sul proprio PC portatile. Project Helix sarà semplicemente la "scatola ufficiale" e ottimizzata per far girare la Xbox Mode al massimo delle sue potenzialità, venduta a un prezzo sussidiato e pronta all'uso per chi non ha le competenze o la voglia di assemblarsi un computer. Potenzialmente qualcosa di incredibile se venduta al prezzo giusto (intorno ai 1000 euro), ma anche estremamente rischioso sul piano commerciale.

Da scatola di plastica a stato d'animo

Asha Sharma sta completando la trasformazione filosofica iniziata, in modo un po' confusionario, dal suo predecessore. Xbox sta definitivamente cessando di essere un parallelepipedo nero o bianco posizionato sotto la televisione, puntando a un ecosistema immateriale. Un vero e proprio "stato d'animo" dell'hardware.

Se la Xbox Mode, in arrivo il mese prossimo, manterrà le incredibili promesse fatte sul palco della GDC, assisteremo a una fusione molto interessante. Chi possiede un PC da tremila euro con una RTX 5090 potrà godere della stessa identica comodità d'uso, della stessa interfaccia reattiva e della stessa gestione unificata degli amici e degli obiettivi di chi gioca su una modesta Series S. Si eliminerà il "lavoro" burocratico del PC gaming, lasciando solo il puro piacere dell'intrattenimento.

Inoltre, questa strategia pone Sony di fronte a un dilemma: PlayStation 6 continuerà a puntare sul modello tradizionale dell'hardware chiuso, delle esclusive recintate e dell'esperienza premium fortemente controllata. È un modello che funziona e che continuerà a funzionare, perché il fascino dei grandi Tripla A narrativi di Sony è innegabile. Ma Microsoft sta cambiando il tavolo da gioco. Non le sta più chiedendo di competere sul numero di console vendute, ma sulla versatilità e sulla libertà del consumatore.

Offrire un sistema che fonde i saldi sterminati di Steam, i giochi gratuiti di Epic, la potenza del Game Pass e la semplicità di una console in un'unica interfaccia universale è un'offerta commerciale di una potenza inaudita che oggi forse viene sminuita, ma che personalmente appare davvero incredibile.

C'è ancora molto da dimostrare, ovviamente. Bisognerà valutare quanto la Xbox Mode inciderà sulle prestazioni grezze del PC (assorbirà troppa RAM? Creerà conflitti con i sistemi anti-cheat dei giochi competitivi?), ma la direzione è tracciata.

In un colpo solo, Microsoft ha risolto il più grande difetto del PC gaming con Windows e ha gettato le fondamenta per la console che dovrà risollevare le sorti del suo brand. Dopo anni di difese incerte e passi falsi, l'ecosistema di Redmond sembra aver intrapreso la strada più giusta possibile, ora non resta che capire se affronterà il percorso in maniera tranquilla, oppure inciamperà in banali e rivedibili errori di comunicazione.