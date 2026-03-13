Avatar di Ospite SSD Chief #957 0
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ma quindi hanno fondato l'azienda e nel giro di pochi mesi hanno già il processore pronto?? e nessuno trova strano niente lol
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Avatar di Ospite Vim Master #931 0
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Hanno fondato un'azienda che si occupa di replicare i processori Loongson, nel frattempo li hanno rimarchiati.
E' un modo per entrare nel mercato, potendolo fare, senza aspettare la produzione effetitva.
Ormai tutti vogliono sganciarsi dagli Usa, dopo le prove di instabilità che hanno dato e che hanno compromesso irreversibilmente la fiducia di (ex)amici e nemici.
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