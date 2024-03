NVIDIA Blackwell B200 è ufficiale, prestazioni incredibili al servizio dell'IA

Nel corso della GTC 2024, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha svelato la nuova GPU Blackwell B200, che ridefinirà il panorama dei supercomputer dedicati all’intelligenza artificiale offrendo una potenza di calcolo senza precedenti.

Blackwell prende il posto di H100 e H200, inoltre NVIDIA ha già confermato che arriverà il superchip Grace Blackwell GB200 che, come intuibile dal nome, abbinerà alla nuova GPU Blackwell B200 il processore Grace. In futuro ci saranno anche GPU consumer con architettura Blackwell, ma non arriveranno prima del 2025 e saranno profondamente diverse da queste soluzioni per datacenter.

Blackwell B200 usa il design multi-chiplet per prestazioni senza precedenti

Blackwell B200 non è una GPU singola, bensì si tratta di una soluzione con due die abbinati, che però operano come un unico chip. I due die, prodotti con il nodo 4NP di TSMC, sono collegati tra loro da una connessione VI-HBI da 10TB/s, proprio per fare in modo che funzionino come se fossero un unico, singolo chip.

B200 integra la bellezza di 208 miliardi di transistor, più del doppio di quelli di H100, che permettono di raggiungere una potenza di 20 PetaFLOPS per l’IA per singola GPU, incredibilmente superiore a quella di una sola H100, che si fermava 4 PetaFLOPS. La nuova B200 offre poi 192GB di memoria HBM3 e una larghezza di banda di 8 TB/s.

Insieme alla nuova GPU Blackwell arrivano anche NVLink di quinta generazione e NVLink Switch 7.2T, che assicurano tutta la scalabilità necessaria per affrontare le sfide poste dai carichi di lavoro di intelligenza artificiale: supportano fino a 576 GPU e una larghezza di banda di 1,8TB/s, promettendo di rivoluzionare l’interconnettività nell’ecosistema dell’IA.

I SuperPOD con B200 offriranno fino a 11,5 ExaFLOPS di potenza per le IA

A questo proposito, il nuovo sistema GB200 NVL72 è una soluzione per intero rack che sfrutta tutta la potenza della GPU Blackwell B200: si tratta di sistemi con server 1U con due CPU Grace e quattro B200 e che raggiungono 80 PetaFLOPS di inferenza IA FP4 e 40 PetaFLOPS di inferenza IA FP8.

NVIDIA ha aggiornato anche i suoi SuperPOD, che ora integrano le nuove GPU Blackwell. I supercomputer, scalabili fino a migliaia di GPU Blackwell e CPU Grace, offrono fino a 11,5 ExaFLOPS di inferenza IA FP4 in un singolo SuperPOD, per prestazioni senza precedenti.

Con le sue tecnologie, NVIDIA continuia a guidare l’avanzata e lo sviluppo dell’IA, offrendo sistemi capaci di superare i limiti legati alla tecnologia e alla potenza di calcolo. B200 ha tutte le carte in regola per dare un altro, forte impulso alla crescita delle intelligenze artificiali, e sembra non avere alcuna competizione.