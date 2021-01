Nvidia chiarisce: “G-Sync Ultimate non è mai stato definito solo dai nit”

Solamente nella giornata di ieri vi avevamo segnalato come Nvidia avesse modificato i requisiti per la certificazione dei display G-Sync Ultimate, modifica scoperta in origine da PC Monitors che ha notato una discrepanza tra tali requisiti e le specifiche dei nuovi monitor annunciati con la certificazione Nvidia. Ora, l’azienda guidata da Jensen Huang, ha deciso di fare ulteriore chiarezza con una dichiarazione ufficiale.

Nvidia ha rilasciato una dichiarazione ai colleghi di Overclock3D spiegando come la modifica dei requisiti per la certificazione sia stata necessaria per includere diverse tipologie di display e più innovative tecnologie di visualizzazione, come gli OLED:

“Alla fine dell’anno scorso abbiamo aggiornato G-Sync Ultimate per includere nuove tecnologie di visualizzazione come gli OLED e gli LCD edge-lit. Tutti i display G-Sync Ultimate sono mossi da avanzati processori Nvidia G-Sync per offrire una fantastica esperienza di gioco che include HDR realistico, contratto mozzafiato, colori cinematografici e un gameplay a bassissima latenza. Mentre i display originali G-Sync Ultimate raggiungevano 1000 nit con FALD, i display più recenti, come gli OLED, offrono un contrasto infinito con soli 600-700 nit, e gli avanzati display multi-zona edge-lit offrono un contrasto notevole con 600-700 nit. G-SYNC Ultimate non è mai stato definito dai soli nit, né ha mai richiesto una certificazione VESA DisplayHDR 1000. Anche i normali display G-Sync sono mossi dai processori Nvidia G-Sync. Il monitor ACER X34 S è stato erroneamente elencato come G-Sync Ultimate sul sito Web di Nvidia. Dovrebbe essere elencato come “G-Sync” e la pagina web è in fase di correzione“.

Anche se è importante notare che 1000 nit sono in realtà un requisito estremamente elevato, tale specifica serviva a definire un display da gioco definitivo. Tuttavia, poiché i produttori di pannelli non sono stati in grado di soddisfare i requisiti, Nvidia ha modificato le specifiche permettendo di certificare un numero maggiore di monitor.

Purtroppo l’azienda non ha ancora rilasciato le specifiche complete aggiornate per i display G-Sync Ultimate, quindi non sarebbe sorprendente se ci fossero ulteriori cambiamenti in futuro.