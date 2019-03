Nvidia Creator Ready, driver per content creator che amano videogiocare

Nvidia ha rilasciato i driver Creator Ready, sviluppati per ottimizzare l'utilizzo di software professionali con schede RTX e GTX serie 1000 e 1600.

Nvidia ha annunciato l’introduzione del primo driver “Creator Ready”, sviluppato in maniera specifica per i professionisti e che include diverse ottimizzazioni per software come Blender, Adobe Photoshop CC, Adobe Premiere Pro e Cinema 4D.

Le schede video che vengono comunemente definite “da gaming” non possono più essere considerate esclusivamente tali: sono sempre più usate anche da professionisti e creatori di contenuti con software professionali e Nvidia, sapendolo, ha deciso di progettare un driver che unisse le attuali ottimizzazioni già sviluppate per i vari videogame alle nuove, create appositamente per i software di editing e rendering.

Il nuovo Creator Ready Driver offre – a detta di Nvidia – un incremento prestazionale tra l’8 e il 13% con una RTX 2080: un miglioramento non da poco che, sul lungo periodo, porta inevitabilmente ad un aumento della produttività. Lato videogiochi, i nuovi driver includeranno, come anticipato, le stesse ottimizzazioni presenti nei Game Ready, così da assicurare ai creatori di contenuti le migliori prestazioni possibili anche durante le sessioni di gioco.

Se paragonati ai driver Game Ready, i Creator Ready saranno testati più a fondo prima di essere rilasciati, per garantire ai professionisti una maggiore stabilità. Gli aggiornamenti verranno pubblicati in concomitanza con gli aggiornamenti più corposi dei diversi software supportati, come Unreal Engine 4 o la suite Adobe Creative Cloud.

La prima versione di driver Creator Ready è la 419.67 e include diverse ottimizzazioni per i software in grado di sfruttare le funzionalità di ray tracing delle nuove RTX per accelerare il rendering, come Autodesk Arnold, Redcine-X Pro e Photoshop Lightroom CC.

I driver Creator Ready sono compatibili solamente con le schede Pascal e Turing, quindi con le GTX serie 1000 e 1600 e con le nuove RTX 2000. Sono già disponibili e possono essere scaricati dalla pagina ufficiale Nvidia.