Nvidia ha raggiunto un successo finanziario da record nel secondo trimestre del 2024 (l’azienda ha l’anno fiscale che non corrisponde a quello solare), consolidando ulteriormente la sua posizione tra le aziende da mille miliardi di dollari al mondo.

Il gigante tecnologico, che all’inizio di quest’anno si è unito alla schiera di Apple, Amazon, Google e Microsoft, ha registrato un aumento vertiginoso dei ricavi, in gran parte attribuito al boom dell’intelligenza artificiale.

Il rapporto sugli utili di Nvidia per il Q2 2024 rivela un’incredibile cifra di 13,5 miliardi di dollari di ricavi generati solo da maggio a luglio. Questa cifra impressionante può essere attribuita all’impennata della domanda di chip AI dell’azienda, la quale non solo ha superato le sfide legate alla vendita di GPU per desktop e laptop in un mercato PC in contrazione, ma ha anche sfidato le aspettative. In particolare, il segmento dei data center ha svolto un ruolo fondamentale in questo trionfo finanziario, contribuendo con un fatturato da record di 10,32 miliardi di dollari, più che raddoppiato in un solo trimestre. Il profitto risultante, pari a 6,188 miliardi di dollari, rappresenta un sorprendente aumento dell’843% rispetto all’anno precedente.

Sebbene il fatturato del settore del gaming, pari a 2,48 miliardi di dollari, sia leggermente inferiore al picco raggiunto a causa della pandemia, mostra comunque una lodevole crescita del 22% rispetto all’anno precedente. Nvidia prevede una rinascita del gaming, alimentata da un’imminente opportunità di aggiornamento per i giocatori. Un dato importante è la rivelazione che oltre il 20% della base di utenti Nvidia vanta ora una GPU RTX 3060 o superiore.

In prospettiva, le previsioni ottimistiche di Nvidia prevedono un’impennata dei ricavi a 16 miliardi di dollari nel prossimo trimestre, trainata principalmente dalle applicazioni AI. Colette Kress, CFO di Nvidia, sottolinea che questa crescita sarà in gran parte alimentata dal segmento dei data center. In seguito a questo annuncio, il prezzo delle azioni della società ha registrato un notevole aumento dell’8,5% durante le contrattazioni after-hours.

Poiché Nvidia continua a spingersi oltre, il suo prossimo chip AI, il GH200, è previsto per la metà del 2024, anche se il suo prezzo non è ancora stato reso noto. Mentre la domanda del prossimo trimestre si concentrerà sui chip AI esistenti, l’azienda sta lavorando attivamente per aumentare l’offerta, collaborando con i partner per rafforzare la capacità. Kress sottolinea che la GPU L40 sarà in grado di soddisfare la crescente domanda di diversi carichi di lavoro.