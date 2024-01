Sony ha superato Samsung per profitti, è la prima volta da 24 anni

Per la prima volta dal 1999, Sony è riuscita a superare la sua controparte sudcoreana, Samsung, in termini di utili operativi. Questo significativo cambiamento nel panorama tecnologico arriva dopo il prolungato dominio di Samsung, alimentato dalle eccezionali prestazioni della sua divisione chip.

Nell'ultimo decennio, la crescita vertiginosa di Samsung sembrava inarrestabile, soprattutto nel mercato dei chip di memoria. Solo 14 anni fa, l'utile operativo combinato delle nove maggiori aziende giapponesi di elettronica era meno della metà di quello che Samsung Electronics da sola stava rastrellando. Tuttavia, le cose sono cambiate e il recente successo di Sony è attribuito a diversi fattori.

Negli ultimi tempi, Samsung ha dovuto affrontare sfide importanti, dovendo far fronte a un eccesso di offerta e a un calo del prezzo medio di vendita nel mercato delle memorie. Ciò ha comportato un calo del 34,4% dell'utile operativo di Samsung per il quarto trimestre del 2023. L'utile operativo previsto dall'azienda per l'anno in corso è di 7,49 trilioni di won, pari a 5,19 miliardi di euro, inferiore all'utile operativo stimato da Sony, pari a 1,17 trilioni di yen, pari a 7,3 miliardi di euro. L'impressionante performance di Sony si è tradotta in oltre 2 miliardi di dollari di profitto in più rispetto al rivale sudcoreano per l'anno 2023.

Gli esperti del settore sottolineano le iniziative strategiche di Sony come fattori che hanno contribuito al suo successo. La maggiore attenzione dell'azienda alla globalizzazione, alla trasformazione digitale, alla ristrutturazione e a un approccio aggressivo alle fusioni e alle acquisizioni l'hanno posizionata con forza sul mercato.

Sebbene Samsung preveda una ripresa del mercato dei semiconduttori nel 2024, la strada per recuperare il primo posto nei profitti potrebbe essere difficile. Il ritrovato slancio di Sony, unito alle sue mosse strategiche, ha ridisegnato il panorama competitivo. Solo il tempo ci dirà se Samsung riuscirà a riprendersi e a riconquistare la gloria di un tempo, ma per ora Sony è l'inaspettato vincitore di questa rivalità tecnologica.