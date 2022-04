Ogni anno, Fortune, rivista che tratta di business globale pubblicata dalla Time Inc.’s Fortune, stila la sua classifica inerenti alle 100 migliori aziende per le quali lavorare. NVIDIA, che ha visto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni, nonostante la carenza di semiconduttori, nel campo delle GPU, sia per quanto riguarda il mercato consumer che quello enterprise/data center, ha raggiunto quest’anno un traguardo importante.

Photo Credit: Fortune

Infatti, nella classifica stilata da Fortune, la società californiana ha conquistato il quinto posto, superando aziende affermate come Accenture e American Express. Ecco la lista delle prime 10:

Cisco

Hilton

Wegmans Food Markets, Inc.

Salesforce

NVIDIA Corporation

Accenture

Rocket Companies

American Express

David Weekley Homes

Capital One

Michael C. Bush, CEO di Great Place to Work, una società che valuta la cultura del posto di lavoro, ha affermato: “La leadership delle migliori aziende non è mai stata così necessaria. Mentre i lavoratori lottano con la recessione, il burnout e le problemi causati da COVID-19, queste società eccezionali offrono esperienze sul posto di lavoro forti come prima della pandemia“.

Photo Credit: NVIDIA

NVIDIA punterà molto in futuro nel campo dei data center e il mese scorso, in occasione della GTC 2022, ha presentato il suo Grace CPU Superchip a 144 core, il primo chip ARM dell’azienda costituito solo da core CPU. Realizzato tramite due chip da 72 core collegati tra loro tramite NVLink-C2C, fornendo una connessione coerente da 900 GB/s che li fonde in un’unica unità da 144 core, Grace CPU Superchip è basato su ARM v9 Neoverse e supporta le Scalable Vector Extensions (SVE), istruzioni SIMD che aumentano le prestazioni e funzionano in modo simile ad AVX. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.