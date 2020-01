Nvidia GeForce MX350 e MX330 basate su architettura Pascal

L’architettura Pascal di Nvidia è in circolazione dal 2016 e l’abbiamo vista in tanti prodotti, anche in quelli mobile, su portatili rivolti a differenti ambiti.

Con l’arrivo di nuove architetture, Nvidia aggiorna progressivamente la propria offerta, ma talvolta l’azienda “ricicla” il progetto precedente per soddisfare i requisiti di determinati settori in cui non è necessario proporre qualcosa di innovativo.

È già avvenuto in passato e sembra che la cosa sia destinata a ripetersi con le soluzioni GeForce MX350 e MX330 che vedremo prossimamente sui portatili di fascia bassa. Non si tratterà infatti di GPU basate su architettura Turing, bensì nuovamente di soluzioni Pascal, come le proposte MX2xx e ancora prima quelle MX1xx.

La buona notizia è che non si tratterà a quanto pare di un semplice rebranding, infatti sembra che la GeForce MX350 sarà basata su GPU GP107, come la GTX 1050 Mobile e di conseguenza potrebbe avere specifiche simili, ossia 640 CUDA core.

Per quanto riguarda invece la GeForce MX330, dovrebbe basarsi su una GPU GP108 come la MX250, quindi dovrebbe avere 384 CUDA core. Secondo Notebookcheck, le “nuove” soluzioni MX3xx Pascal dovrebbero debuttare sul mercato nel tardo febbraio.