Nvidia GeForce RTX 3060 Ti è già disponibile al preordine

La prossima scheda video di Nvidia sarà ufficialmente la RTX 3060 Ti. Come possiamo esserne sicuri? Le specifiche della scheda sono prima state inviate al database GPU-Z per la validazione ed in un secondo momento vari rivenditori cinesi su Taobao hanno listato la scheda come disponibile al pre-ordine. Non dovrebbe mancare ancora molto, dunque, all’annuncio ufficiale.

La validazione in GPU-Z è stata per la prima volta scoperta dall’editor del database CPU e GPU di TechPowerUp Matthew Smith. La scoperta deve aver decisamente colto di sorpresa, in fondo la RTX 3060 Ti è una scheda che non è nemmeno mai stata nominata ufficialmente dall’azienda a cui capo troviamo Jensen Huang. L’arrivo sul mercato della RTX 3060 Ti era previsto per metà novembre o al massimo nel primo periodo di dicembre per combattere la famiglia di GPU AMD Radeon RX 6700 basate su Navi 22.

Secondo il database di GPU-Z, che ha ricevuto una richiesta di validazione per la scheda il 25 ottobre da un utente anonimo, la RTX 3060 Ti dovrebbe utilizzare una versione ridotta della GPU GA104, la stessa che troviamo a bordo della RTX 3070. Non è specificato alcun numero di SKU, anche se rumor precedenti indicavano per questa scheda il modello GA104-200. RTX 3060 Ti potrà contare su 4864 core CUDA, 80 ROP, un clock di base di 1410MHz mentre in boost potrà raggiungere 1665MHz.

Stando a queste specifiche la scheda dovrebbe avere 16,2 TFLOPS di potenza, non male per quella che teoricamente è una variante con clock stock e non una versione con design custom. Per quanto riguarda la memoria, la RTX 3060 Ti dovrebbe avere 8GB di memoria GDDR6 su un bus dati di 256 bit. Il clock di memoria della scheda è stato registrato a 1750MHz, il che significa che la memoria avrà una velocità di 14Gbps, per una banda totale di 448GB/s.

Tornando alla questione disponibilità, la scheda è apparsa nel listino di alcuni rivenditori su Taobao. I prezzi delle schede sull’e-commerce cinese si aggirano tra i 2049 yuan e i 2999 yuan, ovvero tra 258 euro e 378 euro. Come ricordano i colleghi di Videocardz, le schede mostrate nelle immagini degli annunci non dovrebbero essere delle RTX 3060 Ti, tuttavia si vocifera che saranno molto simili alla RTX 3070.

La disponibilità viene data per certa dopo la fine di novembre, anche se non sono indicate delle date precise.