Nvidia GeForce RTX 40, la prossima generazione si baserà sul processo a 5nm di TSMC?

Uno dei più famosi leaker per le GPU NVIDIA ha appena confermato un dettaglio chiave sulle prossime GPU Ada Lovelace di nuova generazione dell’azienda. La nuovissima architettura sarà basata sul processo a 5 nm di TSMC. Se questo fosse vero si tratterebbe di una notizia enorme e le speranze sono alte: il leaker Kopite ha fatto trapelare praticamente tutti i dettagli delle architetture Turing e Ampere ed è stato storicamente estremamente accurato.

Come riporta WCCFTech, Kopite aveva già precedentemente confermato che l’architettura Ada Lovelace sarebbe stata costruita sul processo a 5 nm, ma si presumeva che si trattasse di un nodo di Samsung. NVIDIA aveva preso la decisione – corretta – di passare a Samsung perché aveva previsto che l’elevata domanda avrebbe colpito TSMC. Dover condividere risorse con Apple e AMD era una scommessa e la decisione di NVIDIA di scegliere Samsung sembrava molto valida.

of course TSMC N5 — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 26, 2021

Tuttavia, se questo leak è corretto, NVIDIA tornerà da TSMC per il suo processo a 5 nm e probabilmente significa che almeno una serie di GPU di punta verrà prodotta presso TSMC. Anche se costruissero i chip di fascia alta su TSMC e mantenessero la fascia bassa su Samsung, sarebbe comunque una cosa interessante perché significherebbe che Jensen, CEO di Nvidia, ha perso fiducia nella capacità di Samsung di tenere il passo con i nodi all’avanguardia.

Kopite ha anche affermato che le GPU Ada Lovelace arriveranno prima del previsto, anche se non abbiamo ancora una data concreta. Le voci hanno previsto l’arrivo delle GPU Ada Lovelace tra il secondo trimestre del 2022 e il quarto trimestre del 2022, quindi se Kopite si aspetta che NVIDIA inizi la produzione di massa un po’ prima, il periodo del secondo trimestre del 2022 potrebbe essere quello da tenere a mente per il futuro.

Secondo quanto emerso dalle specifiche preliminari divulgate da Kopite, la “ADA GPU” di punta, la AD102 di Nvidia, sembra avere 18432 CUDA Core. Se questo fosse vero, sarebbero quasi il doppio di quelli presenti nella GPU GA102 con architettura Ampere, che si ferma a 10752 CUDA Core.

Secondo Kopite, l’architettura ADA sarà caratterizzata da una cache L2 molto più grande (sia Turing che Ampere hanno 6 MB di cache) il che significa che potrebbe trattarsi di un’importante revisione dell’architettura (come Turing è stata per Pascal e Pascal è stata per Fermi/Kepler).