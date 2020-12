NVIDIA, i nuovi driver Game Ready sono pronti per Cyberpunk 2077 e non solo

NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver GeForce 460.79 WHQL puntando ad offrire, come sempre, la miglior esperienza di gioco possibile con tutti i videogiochi più recenti. In questo caso si tratta di un aggiornamento consistente che offre ottimizzazioni per Cyberpunk 2077, titolo in uscita domani, giovedì 10 dicembre, oltre a migliorare le prestazioni in Minecraft con RTX, aggiungere il supporto a nuovi display compatibili G-Sync ed altro ancora.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è ricco di effetti grafici che includono ombre ray tracing, riflessi, illuminazione diffusa, illuminazione globale e occlusione ambientale, oltre a NVIDIA DLSS. Il Ray-tracing conferisce al gioco un look and feel più cinematografico e immersivo. Le ombre della luce solare, l’illuminazione globale, l’illuminazione del cielo, le superfici emissive e i riflessi hanno un aspetto straordinariamente realistico. E il DLSS è una caratteristica irrinunciabile per giocare con il ray-tracing, poichè aumenta il frame rate e offre allo stesso tempo una qualità dell’immagine bella e nitida.

L’utilizzo del DLSS in Cyberpunk 2077 con tutti i RT abilitati aumenta il frame rate fino al 60% o più, a seconda della GPU e della risoluzione.

Minecraft con RTX per Windows 10 è passato dalla beta alla versione ufficiale e supporta NVIDIA DLSS, insieme al path tracing, il che significa che tutta l’illuminazione del gioco è ray traced. Il titolo vedrà tutto ciò migliorato grazie a uno speciale pacchetto di texture Rendering a base fisica nei mondi supportati, che interagisce con gli effetti di ray-tracing per migliorare ulteriormente l’esperienza.

Il programma G-SYNC-Compatible espande l’ecosistema G-SYNC e mira a portare coerenza ed educare i consumatori su quali display entry level forniscano una buona esperienza di refresh rate variabile (VRR). I nuovi monitor approvati sono Acer XV242Y, Acer XB273U NV, Gigabyte FI27Q-X, MSI MAG274R e Philips 275M8RZ, che offrono ai giocatori una scelta ancora maggiore quando questi cercano un ottimo monitor per il gaming. Inoltre è importante sottolineare il lancio di due nuovi modelli G-SYNC ULTIMATE di Alienware: il 27″ AW2721D e il 38″ curvo ultrawide AW3821DW.

Potete scaricare i nuovi driver Game Ready di NVIDIA selezionandoli manualmente dalla pagina dedicata oppure effettuare il download del software GeForce Experience che aggiornerà automaticamente la scheda video con gli ultimi driver. Per verificare la lista completa dei problemi noti non ancora risolti, trovate il lungo changelog completo al seguente indirizzo.