The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, Hello Kitty trova e diffonde la password per il codice sorgente

Circa tre anni fa sono stati trafugati i codici sorgente di due dei titoli più amati degli ulti anni, Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt, ma nessuno aveva ancora reso pubbliche le password per accedere ai file dedicati. Le cose sono oggi cambiate, il gruppo ransomware HelloKitty (oggi HelloGookie) ha diffuso i dati scaricare i codici sorgente.

L'effetto domino è stato immediato: alcuni appassionati hanno provato a compilare i codici sorgente, ottenendo risultati sorprendentemente positivi. The Witcher 3 è stato il primo a essere sottoposto a questa prova, con la sua compilazione che ha dimostrato la validità del materiale trafugato.

CD Projekt Red ha già annunciato l'intenzione di rilasciare entro la fine dell'anno gli strumenti per modder REDkit per The Witcher 3, offrendo agli appassionati la possibilità di creare mod avanzate. Ciò potrebbe attenuare l'interesse per la versione compilata dai codici sorgente rubati. Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, il codice trapelato è abbastanza vecchiotto, di conseguenza non ci dovrebbero essere molti problemi per il team.

Molti fan hanno espresso il desiderio che CD Projekt Red renda open source i codici sorgente dei due giochi, specialmente considerando il passaggio dall'utilizzo del Red Engine all'Unreal Engine 5. Rimane comunque difficile, dato il successo commerciale continuo di entrambi i giochi. Inoltre, il rischio di pirateria sembra essere limitato, considerando che entrambi i titoli sono disponibili su GOG senza DRM, permettendo a chiunque di accedervi liberamente.