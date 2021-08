NVIDIA presenta RTX A2000, la più potente GPU low profile per workstation

NVIDIA ha annunciato la sua nuova scheda video desktop RTX A2000, equipaggiata con 6GB di memoria ECC e dotata di un form factor low profile. Sarà la nuova offerta di fascia media di NVIDIA per il mercato delle workstation ed è basata sull’ultima architettura Ampere con core RT di seconda generazione e core Tensor di terza generazione. Ricordiamo che il prodotto non deve essere confuso con il suo già disponibile equivalente mobile.

Credit: NVIDIA

Dal punto di vista delle specifiche, ci troviamo di fronte ad una scheda grafica con 3.328 core CUDA, 104 core Tensor e 26 core RT per una potenza computazionale pari a 8TFLOP (single-precision), 15.6TFLOP (RT) e 63,9TFLOP (Tensor). I 6GB di memoria GDDR6 a correzione di errore (ECC) sfruttano un bus a 192 bit per fornire una banda complessiva di 288GB/s. RTX A2000 è anche molto parsimoniosa per quanto riguarda il consumo energetico: il suo TDP è fissato ad appena 70W. L’interfaccia utilizzata è la PCI Express 4.0 x16, mentre, per quanto riguarda le dimensioni, l’oggetto occupa due slot di espansione. Le uscita video comprendono 4 mini Display Port 1.4a che permettono di pilotare sino a quattro monitor a risoluzione 4K a 120Hz. Sono supportate le API grafiche DirectX 12.07, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68 e Vulkan 1.2, nonché le Compute API CUDA, DirectCompute e OpenCL.

Credit: NVIDIA

La scheda grafica RTX A2000 sarà la prima soluzione low profile di NVIDIA basata su Ampere in assoluto, permettendole di essere installata anche in chassis di piccole dimensioni. Al momento, la compagnia californiana non ha ancora rivelato il prezzo, ma il prodotto sarà disponibile a partire dal prossimo ottobre.