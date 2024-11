NVIDIA punta al mercato PC consumer con i chip Arm in arrivo nel 2025

NVIDIA si prepara a lanciare una nuova serie di chip, dedicata al settore dei PC consumer, basata su architettura Arm a settembre 2025, almeno secondo quanto riportato da DigiTimes. L'azienda punta a sfidare AMD e Intel nel mercato dei PC di fascia alta, sfruttando le proprie CPU e GPU proprietarie.

Il progetto di NVIDIA rappresenterebbe un importante ingresso nel settore dei PC consumer, dove l'azienda punterebbe a sfruttare la sua esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale e delle GPU per entrare in competizione con AMD e Intel. La roadmap prevede sia piattaforme sviluppate internamente che in collaborazione con MediaTek.

NVIDIA punta a sfidare AMD e Intel nel mercato dei PC di fascia alta

Secondo le fonti, NVIDIA introdurrà una piattaforma CPU/GPU Arm di fascia alta per i consumatori a settembre 2025, con un "lancio commerciale a marzo 2026". Non è chiaro se si tratti di due piattaforme distinte o di un unico prodotto che verrà prima presentato e poi commercializzato.

Gli addetti ai lavori ritengono che NVIDIA sia ben posizionata per entrare nel mercato PC grazie alla sua leadership nei settori dei server AI e delle GPU, oltre all'esperienza con le CPU Grace e i processori Tegra.

L'azienda potrebbe seguire due strade principali:

Sviluppare un processore di fascia medio-alta con grafica integrata, simile alle soluzioni di AMD, Intel e Qualcomm. Introdurre una CPU ad alte prestazioni ottimizzata per il gaming abbinata a una GPU dedicata, per competere con le piattaforme x86 di fascia alta.

In entrambi i casi, NVIDIA dovrà assicurarsi la piena compatibilità dei giochi con la sua architettura Arm, ma la già stretta collaborazione con gli sviluppatori dovrebbe garantire il supporto per numerosi titoli fin dal lancio.

Questo non è il primo tentativo di NVIDIA di entrare nel mercato PC. L'azienda aveva già partecipato al lancio di Windows RT nel 2011, ma il progetto non ebbe successo a causa di problemi di design e compatibilità.

Con la fine dell'esclusiva di Qualcomm su Windows on Arm, si aprono nuove opportunità per altri produttori come AMD, NVIDIA e MediaTek. Resta da vedere se NVIDIA riuscirà a conquistare una fetta significativa del mercato PC con la sua nuova piattaforma Arm.