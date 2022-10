Con il debutto delle prime GPU Nvidia di nuova generazione, vale a dire RTX 4090, l’azienda ha introdotto il DLSS 3, la nuova versione della tecnologia proprietaria di supersampling che apporta alcune novità per aumentare ulteriormente il framerate nei giochi. Una di queste è Frame Generation, la quale aiuta ad aumentare di molto gli FPS generando frame dall’analisi di due frame successivi, senza impegnare la coda di rendering. La funzionalità è un’esclusiva delle RTX 40, o almeno così dovrebbe essere: un utente infatti è riuscito a bypassare il blocco e utilizzarla su una più datata RTX 2070, con dei risultati davvero ottimi.

Il blocco, come affermato dall’utente JusDax, è stato aggirato aggiungendo un file di configurazione per la rimozione dell’overhead della VRAM su Cyberpunk 2077. Il gioco è quindi stato eseguito a risoluzione 1440p con HDR disattivato e DLSS impostato in modalità bilanciata. Nelle impostazioni era in questo modo possibile attivare l’opzione Frame Generation con Ray Tracing impostato su “Ultra”, la differenza è enorme: senza Frame Generation il gioco si ferma infatti a 35-40 FPS, mentre attivando la tecnologia si arriva fino a 80 FPS, praticamente il doppio.

Fonte: JusDax

Nonostante l’innegabile giovamento che la RTX 2070 è stata in grado di trarne, non sono mancati comunque dei problemi, come instabilità e frame drop. Frame Generation è infatti specificatamente progettato per la nuova architettura Ada Lovelace e per questo motivo necessiterebbe un’ottimizzazione ulteriore sulle schede video di generazione precedente, al fine di garantire un’esperienza senza problemi. Non crediamo che questo lavoro di ottimizzazione rientri nei piani di Nvidia, ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

Purtroppo JusDax non ha condiviso istruzioni su come impostare il file di configurazione, quindi lo scenario non è replicabile per eventuali test, almeno per ora.