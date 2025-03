NVIDIA RTX 5070, scopriamo la fascia media (in attesa di AMD) | Test & Recensione

La RTX 5070 è una scheda video di fascia media per il gaming in 1440p con 6144 CUDA core e 12GB di memoria video GDDR7, pienamente compatibile con tutte le tecnologie NVIDIA, compresa la più recente Multi Frame Generation.

La RTX 5070 è un'opzione valida per il gaming in 1440p, riuscendo a gestire anche il 4K con qualche compromesso, ma i 12GB di memoria video la limitano in alcuni scenari, anche in 1440p quando si attiva il path tracing nei giochi più esigenti.

RTX 5070: la recensione in un minuto

La RTX 5070, basata sul chip GB205, offre 6144 CUDA core, 192 Tensor core e 48 RT core, abbinati a 12GB di memoria GDDR7 su un bus da 192-bit, e ha un TDP di 250 watt. Ideale per il gaming in QHD, in 4K offre prestazioni accettabili con titoli meno esigenti, ma nei giochi più impegnativi potrebbe richiedere piccoli compromessi grafici.

La tecnologia DLSS 4 con Multi Frame Generation permette di giocare senza compromessi in ray tracing, come già visto con le altre RTX 50. Tuttavia, in alcune situazioni (come in Indiana Jones con path tracing) i 12GB di VRAM risultano limitanti. Dal punto di vista della creazione di contenuti, si posiziona tra le RTX della serie 40 e la più potente RTX 5070 Ti, offrendo buone performance in DaVinci Resolve e Blender, ma non è il top assoluto e mostra il fianco anche con carichi di intelligenza artificiali dove si usano LLM che hanno bisogno di tanta memoria.

È un prodotto che si rivolge a chi cerca una scheda video di fascia media capace di gestire il gaming in 1440p e, con qualche compromesso, anche in 4K, ma è difficile dare un giudizio definitivo adesso: bisogna prima capire come si comporterà nel confronto con le imminenti proposte AMD, in arrivo nei prossimi giorni.

Prezzo e disponibilità

La RTX 5070 sarà disponibile a partire da domani, 5 marzo a partire da 659€ per il modello Founders Edition e le varianti MSRP dei diversi brand. La FE sarà acquistabile direttamente dal sito NVIDIA, mentre le custom dai principali rivenditori; a questo indirizzo troverete tutte le informazioni una volta che la scheda sarà in vendita.

La disponibilità dovrebbe essere migliore rispetto al passato, ma comunque ci si aspetta che le schede saranno poche, almeno per il lancio. La speranza è che le voci di maggiori disponibilità per le RTX 50 da marzo in poi siano vere, così da dare respiro a un mercato in evidente difficoltà.

RTX 5070: la recensione completa

Oggi sul nostro banco di prova arriva la RTX 5070, ultimo membro della gamma Blackwell presentata al CES di Las Vegas da Jensen Huang. Le novità della nuova architettura sono ormai note, dal DLSS 4 con Multi Frame Generation ai nuovi RTX Neural Shaders, passando per il supporto a FP4 e alla codifica e decodifica di video 4:2:2. Ne ho parlato nelle recensioni delle altre RTX 50 (le trovate qui sotto), se volete approfondire trovate tutti i dettagli in merito in questo articolo dedicato.

In questa recensione voglio andare più spedito, passando subito al dunque: come si comporta la nuova NVIDIA? Varrà la pena acquistarla e soprattutto, come sarà la disponibilità? Vediamo di rispondere a queste domande nel corso della recensione.

Specifiche tecniche

Prima di vedere i benchmark passiamo in rassegna le specifiche tecniche. La RTX 5070 si basa sul chip GB205 e conta 6144 CUDA core, 192 Tensor core di quinta generazione e 48 RT core di quarta generazione. Ci sono 80 ROPs (e ci sono tutti, ho controllato visto quanto emerso nei giorni scorsi), la GPU opera a una frequenza di 2512MHz in boost ed è abbinata a 12GB di memoria GDDR7, che operano a 28 Gbps su un bus da 192-bit, per una larghezza di banda complessiva di 672GB/s. Infine, il TDP passa a 250 watt, il 25% in più rispetto alla RTX 4070, che si fermava a 200 watt.

Con 12GB di memoria video, probabilmente si farà fatica a giocare in 4K ai titoli più impegnativi senza sfruttare al massimo tutte le tecnologie NVIDIA e, con certi giochi, si potrebbero avere problemi anche in QHD. Vedremo come vanno le cose quando parleremo dei benchmark, ma già dalle specifiche si capisce che la scheda non è stata pensata per giocare alla massima risoluzione.

Un po’ come accaduto tra RTX 5090 e 5080, anche qui la GPU ha subito un bel taglio netto: tra RTX 5070 Ti e RTX 5070 c’è una differenza del 45% in termini di core, che andrà a incidere in maniera importante nelle prestazioni e che lascia tutto lo spazio che serve per un’altra scheda. Che sia un indizio per una futura RTX 5070 SUPER? Difficile dirlo oggi, ma visto quanto fatto da NVIDIA in passato, è altrettanto difficile escluderlo.

RTX 4070 RTX 4070 SUPER RTX 5070 Architettura Ada Lovelace Ada Lovelace Blackwell SM 46 56 48 Cuda core 5888 7168 6144 RT core 46 (3a gen.) 56 (3a gen.) 48 (4a gen.) Tensor core 184 (4a gen.) 224 (4a gen.) 128 (5a gen.) Frequenza di boost 2475 MHz 2475 MHz 2512 MHz VRAM 12GB GDDR6X 16GB GDDR6X 12GB GDDR7 Velocità VRAM 21 Gbps 21 Gbps 28 Gbps BUS di memoria 192 bit 256 bit 192 bit Larghezza di banda 504 GB/s 504 GB/s 672 GB/s TDP 200 watt 220 watt 250 watt Prezzo di listino 669 euro 679 euro 659 euro

A differenza di quanto accaduto con la RTX 5070 Ti, la RTX 5070 ha un modello Founders Edition, che ho ricevuto per questa recensione. Il design è lo stesso visto su RTX 5090 e RTX 5080, vedremo quanto il raffreddamento riuscirà a tenere sotto controllo le temperature durante le sessioni di gioco.

Prestazioni nei giochi

Passiamo finalmente ai benchmark, iniziando dai videogiochi. I test sono stati tutti effettuati sulla solita piattaforma di prova con processore AMD Ryzen 7 9800X3D, 64GB di RAM DDR5-6000 EXPO e scheda madre AMD X870E.

Prestazioni in 4K

Nonostante la scheda non sia propriamente pensata per giocare in 4K ho comunque voluto fare dei test. Com’è andata? Vediamo i grafici.

Speravo di rimanere piacevolmente sorpreso, e così è stato: escluso Cyberpunk 2077, che si ferma a 50 FPS medi, gli altri titoli provati sono tutti sopra i 60 FPS, compresi giochi abbastanza impegnativi come Hogwarts Legacy e Dragon Age Veilguard, dove ho registrato 75 FPS medi.

Questo significa che si può giocare in 4K a qualsiasi gioco, senza dover intervenire sulle impostazioni? Non proprio, perché anche il 99esimo percentile ha il suo peso, e se volete giocare davvero sempre sopra i 60 FPS, è quello il valore a cui fare riferimento. Quindi si può concludere in questo modo: la RTX 5070 vi fa giocare in 4K in rasterizzazione classica, ma nei giochi più impegnativi dovrete ritoccare leggermente le impostazioni, abbassando di poco la qualità grafica (spesso passare dal preset “Ultra” ad “Alto” è sufficiente).

Rispetto alle altre GPU, la RTX 5070 qui è mediamente il 20% più lenta della RTX 5070 Ti e il 13% più lenta della Radeon RX 7900 XT, mentre è il 32% più veloce della RTX 4070 SUPER.

Attivando il ray tracing le cose cambiano, ma è merito soprattutto del DLSS. Anche qui, vediamo i grafici prima di commentarli. Vicino alle schede abbiamo indicato la versione dell’upscaler usata in ogni gioco, per comodità abbiamo usato la dicitura DLSS 4 per le RTX 50 per indicare l’uso della Multi Frame Generation.

La Multi Frame Generation assicura framerate altissimi in Star Wars, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 e Dragon Age Veilguard, mentre in Alan Wake 2 permette di giocare in 4K a 60 FPS con path tracing attivo. Lo stesso vale per i giochi con Frame Generation singola, mentre in Avatar Frontiers of Pandora, che usa ancora il DLSS 2, la RTX 5070 non va oltre i 62 FPS medi.

Rispetto alle altre schede, il divario con la RTX 4070 SUPER è enorme dove la nuova arrivata può contare sulla Multi Frame Generation, mentre torna ai livelli della rasterizzazione nei giochi dove entrambe possono fare affidamento sulle stesse tecnologie.

Si può quindi dire che la RTX 5070 permette di giocare in 4K senza compromessi grazie alle tech NVIDIA? Non proprio, perché la scheda mostra il fianco in alcuni titoli estremamente impegnativi. Se per esempio in Indiana Jones abilitiamo il path tracing, i 12GB di VRAM vengono saturati e il titolo risulta praticamente ingiocabile, con framerate che scendono anche sotto i 20 FPS. Per questo, è più corretto fare un discorso simile al precedente: la scheda vi permette di giocare in 4K con ray tracing e DLSS, ma in base al gioco potreste dover scendere a qualche compromesso.

Prestazioni in QHD

Visto come si comporta la scheda in 4K non mi aspetto problemi in 1440p, e così è: in rasterizzazione classica siamo sempre abbondantemente sopra i 60 FPS anche con il 99esimo percentile, mentre il framerate medio è sopra i 100 FPS in praticamente tutti i giochi.

A questa risoluzione il divario con la RTX 5070 Ti si assottiglia e passa a un 16% medio, mentre quello con la RX 7900 XT al 9%, sempre in favore della scheda AMD. Bene il salto generazionale con un +27% medio sulla RTX 4070, mentre il distacco con la RTX 4070 SUPER è decisamente più contenuto, dell’8%. Quest’ultima è perfino più veloce di una manciata di FPS in Doom Eternal, un gioco che però ha già dimostrato di dare qualche grattacapo alle nuove RTX 50, forse per l’utilizzo dell’API Vulkan.

Attivando il ray tracing lo scenario è praticamente lo stesso: tutti i giochi girano a framerate elevatissimi, fatta eccezione per Indiana Jones e l’Antico Cerchio, che non va oltre i 46 FPS medi. Il motivo è lo stesso: il gioco ha bisogno di una gran quantità di VRAM e in QHD satura i 12GB a disposizione, riducendo drasticamente le performance. Ci sono due modi per ovviare al problema: sfruttare le novità del DLSS 4 (che può essere abilitato tramite l'override di NVIDIA App), così da ridurre la memoria video utilizzata, o abilitare il ray tracing anziché il path tracing, in modo da usare meno risorse e ottenere più FPS.

Rispetto alle altre schede NVIDIA lo scenario non cambia granché: la 5070 è circa il 18% più lenta della RTX 5070 Ti, mentre arriva ad offrire il doppio delle prestazioni della RTX 4070 nei titoli con MFG, superandola invece del 25% (in media) nei giochi dove usano le stesse tecnologie. Come siamo stati abituati a vedere già in passato, la situazione si ribalta rispetto alla rasterizzazione nel confronto con AMD: la RX 7900 XT fatica molto in ray tracing e cede il passo alla RTX 5070, nettamente più veloce praticamente ovunque tranne che in Avatar, dove la scheda AMD può sfruttare FSR 3 con Frame Generation.

Va davvero come una RTX 4090?

A far davvero discutere durante il lancio della RTX 5070 è stato il paragone fatto con la RTX 4090: NVIDIA ha dichiarato che la nuova GPU è in grado di offrire le stesse prestazioni, a una frazione del prezzo.

Inutile dire che una parte di verità c'è, altrimenti NVIDIA non avrebbe fatto una dichiarazione simile: ricordate sempre che le presentazioni che vedete durante eventi come il lancio delle RTX 50 in occasione del CES sono approvate da un team di legali, per evitare qualsiasi problema legato alle dichiarazioni presenti.

La domanda che dovremmo farci quindi non è se la RTX 5070 è veloce quanto una RTX 4090, ma piuttosto quando. Quando la nuova arrivata di fascia media performa tanto quanto la vecchia top di gamma? La risposta è, com'è facile immaginare, quando si sfruttano tutte le nuove tecnologie, in particolare la Multi Frame Generation. Tuttavia, anche in questi scenari non è sempre il caso: per fare un esempio, in Cyberpunk 2077 la RTX 4090 rimane più veloce della RTX 5070, con 153 FPS medi in 4K ray tracing contro 142 FPS. Lo stesso accade in Star Wars Outlaws, dove la RTX 4090 è il 10% più veloce.

Prestazioni IA e creazione contenuti

Lasciamo l’ambito videoludico per scoprire come si comporta la RTX 5070 nella creazione di contenuti e con alcuni carichi di intelligenza artificiale. Abbiamo usato Blender Benchmark, DaVinci Resolve e UL Procyon per questi test.

In Blender la scheda non brilla particolarmente, rimanendo dietro alle due RTX 4070 Ti e superando di una manciata di punti la RTX 4070 SUPER. Migliore invece il divario con la RTX 4070 e con la RX 7900 XT, rispettivamente del 20% e del 70%. Diversa la situazione in DaVinci Resolve, testato attraverso PugetBench, dove la scheda supera tutte le RTX 4000, ma rimane dietro le due Radeon nel test Standard. Al contrario, fa meglio di loro nel test Esteso, riuscendo a gestire in maniera più efficace le funzionalità IA del popolare software di montaggio video.

Infine, nella benchmark di generazione del testo la RTX 5070 fa solo leggermente meglio della RTX 4070 Ti e fatica parecchio con il modello LLAMA 2 da 13 miliardi di parametri, dove offre prestazioni in linea con quelle della Radeon RX 7900 XT, l’ultima della classifica.

Consumi e temperature

Concludo con consumi e temperature, entrambi registrati in gioco durante una sessione di Cyberpunk 2077 alla massima risoluzione e con tutte le tecnologie attive, per simulare uno scenario di gioco quanto più reale possibile e che spinga al massimo la GPU.

Parto dai consumi, dove la RTX 5070 fa registrare un picco di 255 watt, leggermente superiore al TDP di 250 watt, per poi assestarsi su un consumo medio di 247 watt. Come abbiamo visto con le altre RTX 50 Blackwell, anche la RTX 5070 non offre un miglioramento dell’efficienza, che rimane pressoché uguale a quella di Ampere.

Qualche dubbio invece riguardo alla temperatura, più alta del previsto nei nostri test: la scheda tocca i 76°C per poi fermarsi su una media di 71°C. Non sono tanti in senso assoluto, siamo ben lontani da potenziali problemi di throttling termico, tuttavia sono più di quelli registrati su quasi tutte le altre schede, con divari anche importanti; a fare peggio c’è solo la RX 7800 XT, che arriva a 73°C medi.

Verdetto

La RTX 5070 debutta sul mercato con un prezzo di listino di 649 euro, valido come sempre per le Founders Edition e le altre schede MSRP; le personalizzazioni più costose, come ad esempio le ASUS ROG Strix o le MSI Gaming X, costeranno di più. Il prezzo è più basso di quello della RTX 4070 e della variante SUPER, uscite sul mercato rispettivamente a 669€ e 679€.

NVIDIA quindi offre più prestazioni, assicurate in buona parte dalle nuove tecnologie e dalla Multi Frame Generation, a un prezzo più basso. Messa in questo modo la scheda sembra un vero e proprio “best buy”, ma è davvero così?

Il salto generazionale è buono, in media registriamo un +32% sulla RTX 4070 SUPER in 4K e un +27% sulla RTX 4070 in QHD, dove il divario con la variante SUPER scende all’8%. Come abbiamo visto nei test la RTX 5070 riesce a farvi giocare in 4K con pochi compromessi, quasi nessuno nei titoli meno impegnativi da gestire, sia in rasterizzazione che con ray tracing attivo. I giochi più pesanti mettono però in evidenza i limiti di una GPU che è stata pensata per il Quad HD, dove riesce a esprimersi decisamente meglio.

Per quel che riguarda le prestazioni posso quindi dire che siamo davanti a una scheda valida per chi vuole una GPU di fascia media per giocare senza pensieri in 1440p e potersi divertire in molti titoli anche in 4K, senza dover sacrificare troppo la qualità grafica. Il prezzo è buono visto che è più basso dei precedenti, ma è su questo punto che si scoperchia il vaso di Pandora.

Dalle discussioni emerse in rete, e anche qui sul sito, relativamente ai prezzi delle altre schede, è chiaro che in molti lamentano un generale aumento del prezzo delle schede grafiche, aspettandosi che modelli di fascia media come questo siano disponibili tra i 400 e i 500 euro. Vi invito però a fare una riflessione: è cambiato il mondo, letteralmente, sono cambiate le dinamiche di mercato, l’inflazione è alle stelle e non possiamo pensare di avere oggi schede video vendute al prezzo di 10 anni fa. A dirla tutta, se pensiamo che la vecchia GTX 1070 nel 2016 debuttò a 515€ e consideriamo l’inflazione, l’aumento dei costi delle spedizioni via nave, l’aumento dei wafer e lo stato attuale dell’economia globale, un aumento di 140 euro in 9 anni è tutt’altro che esagerato; per darvi un’idea, sfruttando il sistema Rivaluta messo a disposizione da Istat, considerando solo l’inflazione oggi una GTX 1070 costerebbe 624€, solo 35€ in meno rispetto al prezzo a cui NVIDIA propone la RTX 5070.

A questo vale la pena aggiungere che NVIDIA può suggerire un prezzo di vendita, ma non imporlo: se una RTX 5070 da 659€ viene venduta a 699€ o più, non è per scelta di NVIDIA, ma di altri, che si tratti del produttore di quella custom, del distributore o del negozio che la vende all’utente finale.

Detto questo parliamo di disponibilità, altra questione spinosa per le RTX 50. Le schede non ci sono, su questo non ci piove: le scorte sono estremamente limitate e, sebbene le voci di una maggior disponibilità a partire da marzo di tutti i modelli (RTX 5070 compresa) siano sempre più insistenti, sapremo come stanno davvero le cose solamente dalle disponibilità dei vari negozi online. Non c’è molto altro da dire, bisogna aspettare e sperare che la situazione si risolva quanto più in fretta possibile.

Ma alla fine, rispondiamo alla domanda che forse interessa ai più: vale la pena acquistare la RTX 5070? È senza dubbio un’ottima scheda video di fascia media capace di regalare tante soddisfazioni ai videogiocatori sia in QHD che in 4K, ma oggi, nel momento in cui sto scrivendo questa recensione, non so dirvelo con certezza e il motivo è molto semplice. La prossima settimana arriveranno sul mercato le nuove Radeon (di cui al momento non possiamo dirvi più di quanto raccontato nell’articolo di lancio), che hanno dei prezzi di listino veramente interessanti (se confermati, ovviamente), specialmente la RX 9070 XT; per capire quale comprare tra RTX 5070, RX 9070 e RX 9070 XT, vale decisamente la pena aspettare la recensione delle schede AMD, che arriverà nei prossimi giorni.