Nvidia presente ULMB 2, una versione migliorata della sua tecnologia Ultra Low Motion Blur, che mira a ridurre l’effetto sfocato delle immagini in movimento, ovviamente nei giochi con movimenti molto veloci. Un effetto corrispondente a una velocità di refresh di 1000 Hz, questo è quello che promette Nvidia, risultato ottenibile unicamente su monitor G-Sync 1440p da 360 Hz. “[…] per ottenere lo stesso livello di nitidezza senza ULMB2 sarebbe necessario un pannello da 1440 Hz di refresh”, afferma Nvidia.

Ci sono già tecniche per ridurre il motion blur, come ad esempio il backlight strobing, che permette di sincronizzare la retroilluminazione del monitor con l’intervallo di refresh dello schermo, o l’inserimento di un’immagine completamente nera tra un frame e l’altro. L’obiettivo è sempre quello di evitare la visualizzazione dei pixel durante il loro cambiamento di stato, situazione che ci fa percepire un’immagine sfocata.

ULMB2 non introduce nessuna novità storica, ma amplifica l’effetto del backlight strobing e lo abbina a un incremento della luminosità. I monitor compatibili con ULMB2 gestiranno la retroilluminazione dei singoli pixel solo quando quei pixel avranno completato la loro transizione al nuovo stato (quindi al nuovo colore). In altre parole si tende a sincronizzare, a livello di pixel, la reotroilluminazione, evitando di illuminare qualsiasi stato di transizione, situazione che crea un mix tra due immagini in quella frazione di tempo sullo schermo.

Queste sono le informazioni che abbiamo ad oggi, dalle parole di Nvidia. Approfondiremo l’argomento per capire meglio il funzionamento. Nel frattempo potete vedere il risultato da un video offerto direttamente da Nvidia presente in questa pagina.

Alcuni tra i monitor che supporteranno ULMB2 sono l’Asus ROG Swift Pro PG248QP da 540 Hz e l’AOC Agon AG276QSG da 360 Hz. Ovviamente per sfruttare totalmente questa tecnologia sarà necessario anche un PC a supporto in grado di offrire prestazioni adeguate.