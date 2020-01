NZXT rinnova l’intera gamma di dissipatori a liquido AIO Kraken: ecco la nuova serie Z

NZXT ha appena annunciato il rinnovo dell’intera gamma di dissipatori Kraken RGB, sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One da anni apprezzati da giocatori e assemblatori.

Per il 2020 la società ha deciso di dividere i cooler in due serie, la X-3 che rappresenta il restyling della gamma tradizionale, e la Z-3 che rappresenta un modello tutto nuovo con nuove feature dedicate all’utenza più esigente.

“Il dissipatore è il fulcro di ogni configurazione PC”, ha affermato Johnny Hou CEO e fondatore di NZXT. “Abbiamo fatto di tutto per garantire che la nuova generazione di Kraken sia l’AIO visivamente più attraente e dalle prestazioni più elevate di sempre. Le possibilità di personalizzazione con Kraken Z sono infinite e sono impaziente di vedere cosa farà la community con questo potenziale”.

Partendo proprio da quest’ultima, la serie Z-3 trova la maggiore novità nella pompa che ospita un display LCD da 2,36 pollici. In questo modo è possibile ottenere in tempo reale i dati non solo relativi all’attività del sistema di raffreddamento, ma anche informazioni vitali sullo stato del sistema come la temperatura del processore o la tensione. Il display può inoltre mostrare immagini o gif animate personalizzate dando ai giocatori maggiori possibilità di rendere unico il proprio case.

Per quanto riguarda la rivisitazione della serie X-3, NZXT ha allargato del 10% l’anello RGB che contraddistingue la gamma mantenendo il design infinity mirror. In questa maniera la luminosità del dispositivo è stata resa più omogenea ed evidente una volta montato. Il sistema di entrambe le serie inoltre presentato un ulteriore canale RGB che permette di aggiungere un qualsiasi accessorio con illuminazione LED compatibile, inclusa la nuova ventola Aer 2 RGB.

Entrambe le serie sfruttano la potenza delle nuove pompe Asetek di settima generazione, che offrono prestazioni migliorate ed una maggiore silenziosità grazie alla alta efficienza già a 800 RPM. Anche il coperchio della pompa è stato aggiornato, utilizzando un design rotante che permette di adattare la posizione del logo NZXT a qualsiasi configurazione.

L’azienda non ha trascurato la sicurezza dei propri dispositivi dotando tutti i dissipatori di tubi in gomma rinforzati con una rete in nylon sottile per scongiurare qualsiasi danno, anche dovuto a manipolazioni errate.

A chiudere l’offerta ci pensa NZXT CAM, il software gratuito già noto ed apprezzato dalla comunità per l’accessibilità dell’interfaccia e la semplicità d’uso. Grazie ad NZXT CAM gli utenti potranno controllare in maniera semplice e veloce lo stato generale del sistema in tempo reale. È inoltre possibile gestire direttamente all’interno del software, le impostazioni del dissipatore inclusa l’illuminazione anche degli altri accessori compatibili installati all’interno del case.

Per quanto riguarda la compatibilità, i nuovi AIO Kraken RGB si adattano praticamente a qualsiasi configurazione: sono compatibili con i socket Intel LGA 1151, 1150, 1155, 1156, 2011, 2011-v3, 2066 per processori Core i3, i5, i7, i9, Pentium e Celeron. Per quanto riguarda AMD invece la compatibilità è con socket AM4 e TR4 per processori Ryzen 3, 5, 7, 9 e processori Threadripper.

I nuovi dissipatori di NZXT saranno disponibili all’acquisto entro fine febbraio. La serie X-3 include tre modelli in base alle dimensioni del radiatore: il Kraken X53 con radiatore da 240 mm, il Kraken X63 con radiatore da 280 mm ed il Kraken X73 con radiatore da 360 mm. I prezzi saranno rispettivamente di 129,99 dollari, 149,99 dollari e 179,99 dollari.

La serie Z-3 invece vedrà per il momento solo due varianti, il Kraken Z63 con radiatore da 280 mm ed il Kraken Z73 con radiatore da 360 mm al prezzo rispettivamente di 249,99 dollari e 279,99 dollari.